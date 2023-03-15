Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине «находится в заложниках у бандитов»
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«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — написала дипломат.
Ранее украинский политик заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
После этого глава МИД России Сергей Лавров направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.