Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине «находится в заложниках у бандитов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы Минкульта Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской лавры.

«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — написала дипломат.

Ранее украинский политик заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

После этого глава МИД России Сергей Лавров направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.