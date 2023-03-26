Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ

Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом информирует сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«Речь идёт о дискриминационных мерах по отношению к УПЦ, а также выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ», — сказано в заявлении.

Отмечается, что СБУ провела обыски в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях УПЦ.

Кроме того, сотрудники СБУ допрашивали священников с применением полиграфа.

Ранее наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами канонической Украинской православной церкви, которые пришли к его офису с просьбой о встрече.