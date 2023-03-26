Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ
- AFP
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Об этом информирует сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
«Речь идёт о дискриминационных мерах по отношению к УПЦ, а также выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ», — сказано в заявлении.
Отмечается, что СБУ провела обыски в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях УПЦ.
Кроме того, сотрудники СБУ допрашивали священников с применением полиграфа.
Ранее наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами канонической Украинской православной церкви, которые пришли к его офису с просьбой о встрече.