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Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ

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Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).
Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ
  • AFP
  • © YURIY DYACHYSHYN

Об этом информирует сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«Речь идёт о дискриминационных мерах по отношению к УПЦ, а также выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ», — сказано в заявлении.

Отмечается, что СБУ провела обыски в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях УПЦ.

Кроме того, сотрудники СБУ допрашивали священников с применением полиграфа.

Ранее наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами канонической Украинской православной церкви, которые пришли к его офису с просьбой о встрече.

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