В Ватикане подтвердили, что Зеленский провёл встречу с Папой Римским
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Встреча продлилась 40 минут, передаёт ТАСС.
По данным информационного агентства ANSA, Зеленский ранее провёл встречу с итальянским премьером Джорджей Мелони.
В феврале посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт.
По словам дипломата, снабжение киевского режима более совершенным вооружением и техникой не приближает мир, а разжигает конфликт и множит жертвы.