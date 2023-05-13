В Ватикане подтвердили, что Зеленский провёл встречу с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Папой Римским Франциском. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Встреча продлилась 40 минут, передаёт ТАСС.

По данным информационного агентства ANSA, Зеленский ранее провёл встречу с итальянским премьером Джорджей Мелони.

В феврале посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт.

По словам дипломата, снабжение киевского режима более совершенным вооружением и техникой не приближает мир, а разжигает конфликт и множит жертвы.