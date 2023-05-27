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Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала посреднической миссии Святого престола

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ещё до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий.
Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала посреднической миссии Святого престола
  • РИА Новости

В интервью газете Corriere della Sera он заявил, что Святой престол должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск.

Также в качестве условий он назвал помощь Святого престола в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключённых и детей.

Ранее Il Sismografo сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса. 

При этом Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.

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