Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала посреднической миссии Святого престола

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ещё до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий.

В интервью газете Corriere della Sera он заявил, что Святой престол должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск.

Также в качестве условий он назвал помощь Святого престола в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключённых и детей.

Ранее Il Sismografo сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса.

При этом Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.