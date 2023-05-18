Il Sismografo: Путин и Зеленский согласились принять спецпосланников Папы Римского
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Отмечается, что на данный момент есть предварительные договорённости о поездке в Москву префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти, а в Киев — главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи.
Ранее Франциск призвал украинскую и российскую стороны отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.
14 мая Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.