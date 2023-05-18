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Il Sismografo: Путин и Зеленский согласились принять спецпосланников Папы Римского

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил специализированный блог Il Sismografo.
Il Sismografo: Путин и Зеленский согласились принять спецпосланников Папы Римского
  • AP
  • © Andrew Medichini

Отмечается, что на данный момент есть предварительные договорённости о поездке в Москву префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти, а в Киев — главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи.

Ранее Франциск призвал украинскую и российскую стороны отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.

14 мая Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.

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