МИД России положительно оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине
Однако, по словам представителей российского ведомства, Ватикан пока не предпринял шагов для этого.
«Каких-либо практических шагов по организации... поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», — приводит заявление МИД РИА Новости.
Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса.
При этом Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.