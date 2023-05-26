МИД России положительно оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине

В российском МИД заявили, что положительно оценивают попытку Ватикана направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине.

Однако, по словам представителей российского ведомства, Ватикан пока не предпринял шагов для этого.

«Каких-либо практических шагов по организации... поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», — приводит заявление МИД РИА Новости.

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса.

При этом Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.