«Справляемся с последствиями»: власти заявили об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, в некоторых районах вода уже сошла полностью. При этом за минувшие сутки уровень Каховского водохранилища резко снизился — более чем на 4 м. Продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной намеренным разрушением киевским режимом Каховской ГЭС. По оценке Сальдо, работы ещё очень много, но власти справляются с последствиями катастрофического наводнения.

В Херсонской области завершилась активная фаза наводнения, вызванного диверсией и последующим разрушением плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. О ситуации в зоне ЧП рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«В Новокаховском городском и Алёшковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов», — написал политик в своём Telegram-канале.

«За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на 4 м. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища (уменьшение запасов воды до русловых отметок. — RT)», — сообщил Сальдо.

По его словам, за всё время чрезвычайной ситуации с подтопленных территорий были вывезены около 8 тыс. человек, включая 581 ребёнка и 280 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения находятся 2 тыс. эвакуированных, госпитализированы более 100 человек.

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Как рассказал врио главы региона, увеличивается количество сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, вызванной намеренным разрушением Каховской ГЭС силами киевского режима. «Сейчас это 1275 человек и 334 единицы техники. Все работают слаженно и эффективно», — заявил Сальдо.

«На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди ещё очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения», — подытожил политик.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле отмечал, что в зоне наводнения активно работают силы МЧС, военные и местные органы власти, к урегулированию ситуации подключились специалисты Минздрава и ФМБА.

«Мы должны сейчас самым серьёзным образом подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности, потому что там под водой оказались скотомогильники, кладбища... Это серьёзная проблема, но она решаемая. Нужно будет подключить, — мне министр уже доложил, он команду дал — войска химической защиты. Вместе, объединяя усилия, я думаю, все проблемы решат, в том числе это касается водоснабжения», — заявил Путин.

Обстрелы со стороны ВСУ

Тем временем формирования ВСУ продолжают наносить удары по приграничным районам. Как сообщил утром в воскресенье, 18 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства.

Всего за минувшие сутки противник более 120 раз обстреливал территорию области с применением артиллерии и БПЛА. Больше всего прилётов зафиксировано в хуторе Старом (29), селе Солнцевка (17) и селе Белянка (16). К счастью, пострадавших в результате ударов нет.

ВСУ также продолжают наносить удары по Донецку и другим населённым пунктам Донецкой Народной Республики из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Обстрелы фиксирует представительство ДНР в СЦКК.

Расширение номенклатуры дронов

В ходе первого же боевого применения российского дрона-камикадзе «Привет-82» в зоне СВО был поражён опорный пункт Вооружённых сил Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе конструкторского бюро «Око» — разработчика этого БПЛА.

«Первое боевое применение дрона «Привет-82» прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что разработанная специалистами КБ уникальная технология позволяет оператору, который находится на линии соприкосновения, «подхватить» выпущенный из тыла беспилотник и направить его на цель. При этом с места запуска в тылу борт идёт в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника, подчеркнул представитель КБ «Око».

Как сообщается на сайте КБ, дальность полёта ударного дрона самолётного типа «Привет-82» достигает 30 км, а полезная нагрузка составляет до 5,5 кг (например, он может нести мину калибра 82 мм). При этом у БПЛА есть и более тяжёлая модификация «Привет-120» с заявленной дальностью полёта 250 км и полезной нагрузкой 16 кг.