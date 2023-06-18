Гладков: ВСУ с беспилотника атаковали село в Белгородской области
- РИА Новости
«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, повреждены лёгкий автомобиль с прицепом и трактор.
Ранее украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области из миномётов.
Также сообщалось, что система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.