РИА Новости: ВСУ лишили крова многодетную семью из Новой Таволжинки в Белгородской области
Об этом информирует РИА Новости.
«Вот посмотрите, что террористы сделали с моим домом… Электричества нет, газа нет, скотину забрать в пункт временного размещения нет возможности», — сказал хозяин дома.
Он также рассказал, что в данный момент у семьи собственного жилья больше нет, а разрушенный дом был в ипотеке. По его словам, машина семьи также была полностью уничтожена.
Ранее украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области из миномётов.
Также сообщалось, что система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.