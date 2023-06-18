РИА Новости: ВСУ лишили крова многодетную семью из Новой Таволжинки в Белгородской области

Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вот посмотрите, что террористы сделали с моим домом… Электричества нет, газа нет, скотину забрать в пункт временного размещения нет возможности», — сказал хозяин дома.

Он также рассказал, что в данный момент у семьи собственного жилья больше нет, а разрушенный дом был в ипотеке. По его словам, машина семьи также была полностью уничтожена.

Ранее украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области из миномётов.

Также сообщалось, что система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.