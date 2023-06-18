Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: ВСУ лишили крова многодетную семью из Новой Таволжинки в Белгородской области

Короткая ссылка
Украинские войска, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили купленный в ипотеку дом многодетной семьи.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вот посмотрите, что террористы сделали с моим домом… Электричества нет, газа нет, скотину забрать в пункт временного размещения нет возможности», — сказал хозяин дома.

Он также рассказал, что в данный момент у семьи собственного жилья больше нет, а разрушенный дом был в ипотеке. По его словам, машина семьи также была полностью уничтожена.

Ранее украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области из миномётов.

Также сообщалось, что система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить