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Гладков: система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа на границе Белгородского района и Яковлевского округа.
Гладков: система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом Гладков написал в Telegram.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

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