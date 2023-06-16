Гладков: система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа на границе Белгородского района и Яковлевского округа.
- РИА Новости
Об этом Гладков написал в Telegram.
По предварительным данным, никто не пострадал, добавил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино».
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