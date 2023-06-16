Гладков: система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа на границе Белгородского района и Яковлевского округа.

РИА Новости