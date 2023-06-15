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Представитель МИД Захарова: киевский режим совершает теракты при спонсорстве Запада

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявила, что киевский режим совершает теракты при спонсорстве Запада.
Представитель МИД Захарова: киевский режим совершает теракты при спонсорстве Запада
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Киевский режим совершает теракты, это уже очевидно, никто не может это скрыть», — сказала она.

По её словам, США, Великобритания и ЕС оказывают материальную поддержку Киеву, поэтому занимаются спонсорством террористических действий. 

«Кто же ему (Киеву. — RT) в этом помогает? Кто оказывает поддержку финансовую, материальную, то есть то, что называется спонсорством? Западные режимы — Вашингтон, Лондон, Брюссель, ну и соответственно натовские страны», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД России осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал его террористическим актом.

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