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МИД России осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом

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В МИД России назвали разрушение ВС Украины Каховской ГЭС террористическим актом, который был спланирован Киевом в рамках так называемого контрнаступления.
МИД России осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом
  • РИА Новости

«Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что он был заранее спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления украинской армии.

В МИД России добавили, что киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и «преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки», открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В МИД России также заявили, что российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.

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