МИД России осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом
- РИА Новости
«Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения», — сказано в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что он был заранее спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления украинской армии.
В МИД России добавили, что киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и «преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки», открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В МИД России также заявили, что российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.