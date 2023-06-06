МИД России призвал мировое сообщество осудить преступления Украины на Каховской ГЭС

В МИД России заявили, что российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС.

Об этом сказано в сообщении на сайте российского ведомства.

Отмечается, что Россия инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совбезе ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций.

«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности», — сказано в заявлении.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, по меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что возле затопленного города Алёшки происходят крупные лесные пожары из-за артиллерийских обстрелов украинскими боевиками.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев в эфире «Радио России» заявил, что кладбище затоплено в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС, что может привести к заражению воды.