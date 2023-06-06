Гутерреш: не менее 16 тысяч человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС
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Об этом пишет ТАСС.
«Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов. С учётом риска (перебоев. — RT) снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч», — сказал он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.