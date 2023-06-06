Гутерреш: не менее 16 тысяч человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что по меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Об этом пишет ТАСС.

«Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов. С учётом риска (перебоев. — RT) снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч», — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.