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Гутерреш: не менее 16 тысяч человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что по меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Гутерреш: не менее 16 тысяч человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов. С учётом риска (перебоев. — RT) снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч», — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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