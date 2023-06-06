Власти Новой Каховки: есть риск заражения воды из-за затопления кладбища после ЧС с ГЭС
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Об этом пишет ТАСС.
«Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведёт к серьёзному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», — сообщил он.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.