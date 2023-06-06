Возле затопленного города Алёшки в Херсонской области горят леса
- РИА Новости
Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Он отметил, что в городе очень сложная ситуация.
Алёшки практически полностью затоплены.
«А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — заявил Алексеенко в своём Telegram-канале.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Newinform сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.