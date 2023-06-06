Возле затопленного города Алёшки в Херсонской области горят леса

Возле затопленного города Алёшки в Херсонской области происходят крупные лесные пожары из-за артиллерийских обстрелов украинских боевиков.

Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он отметил, что в городе очень сложная ситуация.

Алёшки практически полностью затоплены.

«А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — заявил Алексеенко в своём Telegram-канале.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Newinform сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.