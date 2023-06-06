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Власти заявили, что город Алёшки в Херсонской области практически полностью затоплен

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что город Алёшки практически полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС.
Власти заявили, что город Алёшки в Херсонской области практически полностью затоплен
  • РИА Новости

«Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью», — написал Алексеенко в Telegram-канале.

По его словам, эвакуация людей из Алёшек возможна только на спецтехнике.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Как сообщал Newinform, СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.

В Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.

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