Власти заявили, что город Алёшки в Херсонской области практически полностью затоплен
- РИА Новости
«Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью», — написал Алексеенко в Telegram-канале.
По его словам, эвакуация людей из Алёшек возможна только на спецтехнике.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Как сообщал Newinform, СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.
В Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.