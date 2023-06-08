Посол Антонов заявил, что в СМИ США идёт кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС проводится в американских СМИ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.

По словам Антонова, США демонстрируют очередную «отчаянную попытку «обелить» киевский режим».

Ранее Антонов заявил, что террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.