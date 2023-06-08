Посол Антонов: террористические деяния Украины получат дальнейшую поддержку США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США.

Об этом он рассказал, комментируя реакцию Вашингтона на атаку на Каховскую ГЭС.

По словам Антонова, «вашингтонские покровители» никогда не критикуют Киев, а все действия режима «одобряются».

«Любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало», — цитирует российского посла РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден на фоне ситуации с подрывом Каховской гидроэлектростанции заявил о планах США продолжить помогать Киеву.

Также власти Херсонской области заявили, что скорость течения Днепра после ЧП на Каховской ГЭС выросла в десять раз.