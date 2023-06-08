Посол Антонов: террористические деяния Украины получат дальнейшую поддержку США
Об этом он рассказал, комментируя реакцию Вашингтона на атаку на Каховскую ГЭС.
По словам Антонова, «вашингтонские покровители» никогда не критикуют Киев, а все действия режима «одобряются».
«Любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало», — цитирует российского посла РИА Новости.
Ранее американский президент Джо Байден на фоне ситуации с подрывом Каховской гидроэлектростанции заявил о планах США продолжить помогать Киеву.
Также власти Херсонской области заявили, что скорость течения Днепра после ЧП на Каховской ГЭС выросла в десять раз.