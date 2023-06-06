Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о планах США продолжить помогать Киеву

Американский президент Джо Байден на фоне ситуации с подрывом Каховской гидроэлектростанции заявил о планах США продолжить помогать Киеву.

Об этом он сказал журналистам. Его слова приводит РИА Новости

«Мы не уйдём. Мы собираемся оказать помощь Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в данный момент не может сказать с уверенностью, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.