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Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о планах США продолжить помогать Киеву

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Американский президент Джо Байден на фоне ситуации с подрывом Каховской гидроэлектростанции заявил о планах США продолжить помогать Киеву.
Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о планах США продолжить помогать Киеву
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Об этом он сказал журналистам. Его слова приводит РИА Новости

«Мы не уйдём. Мы собираемся оказать помощь Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в данный момент не может сказать с уверенностью, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.

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