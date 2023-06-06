Кирби: США точно не знают, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в данный момент не может сказать с уверенностью, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Как передаёт ТАСС его слова, Белый дом видел сообщения о том, что «Россия несёт ответственность за подрыв плотины».

«Мы делаем всё возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», — добавил Кирби.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В МИД России также заявили, что российская сторона призывает мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей в отношении Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.