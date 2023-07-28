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Военный историк Ченнык объяснил потери ВСУ предоставленного НАТО снаряжения

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Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык заявил в беседе с RT, что ВСУ потеряли пятую часть предоставленного НАТО снаряжения из-за ошибок украинской разведки.
Военный историк Ченнык объяснил потери ВСУ предоставленного НАТО снаряжения
  • AP
  • © Roman Chop

«Видимо, европейские «друзья» сказали им: «Всё будет нормально, вы получите достаточно техники, не бойтесь, что у России есть авиация. Вы максимум за неделю (достигнете. — RT) своих задач». Военные специалисты давно говорили, что европейская техника хороша именно для Европы, но не для нашей территории», — рассказал собеседник RT.

Для Украины это очень сильный удар, подчеркнул Ченнык.

«Для того, чтобы прорывать линию оборону, нужна техника, а её, наверное, и не будет», — добавил историк.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники на Украине и Западе сообщило о том, что в рамках контрнаступления Киева украинские войска потеряли почти пятую часть снаряжения, полученного от НАТО.

21 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине.

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