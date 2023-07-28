Минобороны: ВСУ потеряли в Запорожской области пять танков, в том числе три Leopard

Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли в Запорожской области 180 человек и пять танков, в том числе три Leopard.

Отмечается, что в районах Работина и Успеновки Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады совершили атаку на российские позиции.

По данным оборонного ведомства, личный состав 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота успешно отразил все атаки превосходящих сил противника.

«Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колёсных танка AMX», — заявили в Минобороны.

Также ВСУ потеряли 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 американского производства, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска поразили на Херсонском направлении тыловой пункт управления группировки «Соледар».