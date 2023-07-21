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Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине

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Соединённые Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.
Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине
  • AP

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовы идти на риск и будем готовы рисковать в оказании поддержки Украине», — цитирует его ТАСС.

При этом Салливан заявил, что «все страны НАТО, включая США, учитывают реакцию России при принятии решений» о предоставлении военной помощи ВСУ.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд.

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