Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине
- AP
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы готовы идти на риск и будем готовы рисковать в оказании поддержки Украине», — цитирует его ТАСС.
При этом Салливан заявил, что «все страны НАТО, включая США, учитывают реакцию России при принятии решений» о предоставлении военной помощи ВСУ.
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд.