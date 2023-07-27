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FT: на Украине и Западе признали, что ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения НАТО

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На Западе и Украине признали, что в рамках контрнаступления Киева украинские войска потеряли почти пятую часть снаряжения НАТО.
FT: на Украине и Западе признали, что ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения НАТО
  • AP

«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжёлыми и ранними... Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», — сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники на Украине и Западе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине.

Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд.

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