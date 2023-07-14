«С учётом современных угроз»: как в России модернизируют защиту бронетехники на основе опыта СВО

Специалисты «Ростеха» с учётом опыта спецоперации дорабатывают защиту боевой техники, особенно её верхней полусферы, куда бьют противотанковые ракетные комплексы и сбрасываемые с дронов боеприпасы. Об этом рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев. Военные эксперты отмечают, что модернизированная защита техники должна массово внедряться в войска, чтобы повысить живучесть машин и уберечь экипажи.

Предприятия «Ростеха» занимаются доработкой защиты российской бронетехники с учётом боевого опыта, полученного в ходе СВО, заявил в интервью ТАСС индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Боевая техника дорабатывается с учётом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и военнослужащих прежде всего. В первую очередь прорабатываем варианты по эффективной защите верхней полусферы. Именно сюда атакуют Javelin, ударные беспилотники, гранаты и бомбы, сбрасываемые с дронов, — сказал Оздоев. — Часть решений уже применяются и показывают свою эффективность. Создаются также новые специальные комплексы для этих целей, но публично говорить о них пока рано».

«Любое оружие по итогам боевого применения проходит модернизацию и совершенствуется. Это непрерывный процесс... Боевой опыт, полученный в СВО, бесценен, он учитывается при доработке существующих и создании новых вооружений», — констатировал он.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что конструкторы и техники предприятий госкорпорации периодически выезжают на передовую, где наблюдают за тем, как работают созданные ими системы. По его словам, выявленные недостатки в том или ином комплексе вооружения компенсируются новыми решениями.

«Мы в значительной степени провели серьёзную модернизацию наших производств, подготовили специалистов. Люди работают самоотверженно, в три смены, руководители всегда на своих рабочих местах», — добавил Артяков.

Сейчас востребованными в войсках для техники становятся средства динамической защиты, которые повышают живучесть бронемашины и экипажа, подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Средства динамической и активной защиты востребованы в войсках, и их требуется очень большое количество. Новые комплексы позволяют выдержать попадание противотанковых ракет, однако некоторые из них ещё находятся в стадии разработки. Ими нужно обеспечивать все танки и бронетехнику — это достаточно дорого, но живучесть техники возрастает, а главное, остаются в живых экипаж и десант. Это позволяет быстро вернуться в строй и снова продолжать боевые действия, поэтому наличие защиты играет важнейшую роль», — рассказал эксперт.

Нужды спецоперации

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с пожеланиями военных, принимающих участие в спецоперации, Арзамасский машиностроительный завод улучшил защитные свойства выпускаемой им брони. Предприятие занимается производством колёсных БТР и бронеавтомобилей, в частности внедорожников «Тигр».

«Представители руководства предприятия доложили министру обороны РФ о повышении защитных свойств брони с учётом существующих требований к защищённости и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции», — отметили в ведомстве 6 апреля.

Сообщалось, что новая двойная броня перспективных образцов техники может выдержать подрыв 2 кг тротила или попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Кроме того, она обеспечивает защиту радиатора, капота и колёсных шасси бронемашин, а также защиту личного состава от осколков снарядов, мин и огня стрелкового оружия.

Военнослужащие на танке Т-72

РИА Новости

© Павел Лисицын

«Уралвагонзавод» показывал процесс модернизации танка Т-72Б до модели Т-72Б3М. Одно из главных её преимуществ — именно улучшенная защита.

«Модернизированный танк... получил эффективную защиту, которая позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например в населённых пунктах», — говорится в материалах «Ростеха».

В госкорпорации подчеркнули, что Т-72Б3М — это новая по военно-техническому уровню машина.

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Ещё в начале сентября 2022-го сообщалось о поставках в зону СВО дополнительных комплектов защиты, созданных для БМП-3, БМП-2, БТР-82А и БТР-80. А в июне 2023-го начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил Сергею Шойгу, что подлежащие отправке в зону спецоперации бронемашины доработаны с точки зрения требований к защищённости. По словам военачальника, на передовую вместе с танками отправляются модули комплексной бронезащиты, где их устанавливают на машины.

В свою очередь, главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов в интервью RT ранее сообщил, что в ближайшее время БМП-3 получит средства защиты от ударных БПЛА и американских ПТРК Javelin.

«В условиях современного боя очень большую опасность для современной бронетехники представляют беспилотные летательные аппараты. Мы работаем, чтобы предоставить БМП-3 возможность обнаруживать беспилотники и защищаться от них. Также прорабатываем различные варианты защиты верхней полусферы от ракет типа Javelin», — сказал Абдулов.

В России также разрабатывают другие технологии, которые защищают технику от средств поражения врага. Например, в «Ростехе» рассказали о начале серийного производства комплекса средств снижения заметности, один из основных элементов которого — материал «Накидка».

«Специальный защитный материал «Накидка» производства НИИ стали, обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий. В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получили первые образцы «Накидки» от НИИ стали для укомплектования этим средством защиты производимых танков», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Боевые машины пехоты БМП-3

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Работа над защитой

Российская техника совершенствуется в связи с обширным применением ПТРК, а также сбрасываемых и барражирующих боеприпасов в зоне спецоперации, отметил в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Первоначально военные самостоятельно монтировали на технику дополнительные решётки и другие средства защиты, теперь же технические решения применяются на этапе производства и модернизации, добавил эксперт.

«Работа над защитой от угроз для верхней полусферы техники идёт уже продолжительное время, и она не ограничивается простой приваркой сеток и решёток. В частности, для противодействия таким комплексам, как Javelin, которые оснащены головками теплонаведения, устанавливаются тепловые ловушки, которые уводят ракеты в сторону. В результате эффективность Javelin значительно снижается», — рассказал Суворов.

Российский ВПК адаптируется к новым вызовам, однако отечественная техника (в особенности танки) уже достаточно хорошо защищена от ударов, добавил эксперт.

«Опыт российских конструкторов ВПК в этой сфере больше, чем у кого-либо ещё. Однако не стоит забывать, что на российских танках и другой технике используется динамическая защита, в том числе и на верхней части брони, которая очень эффективно работает против таких угроз», — отметил собеседник RT.

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В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что броню российской техники необходимо дорабатывать для усиления защиты от ударов сверху.

«Это необходимые доработки, так как сбрасываемые и барражирующие боеприпасы поражают технику сверху, где она защищена слабее и где обычно не ставится динамическая защита. Для защиты от ракет наши военнослужащие сами устанавливали дополнительные решётки, так называемые мангалы. Эффективность таких мер оценивают по-разному, поэтому было решено доработать динамическую защиту, чтобы она повышала живучесть техники и нейтрализовала действие ракет Javelin и NLAW», — рассказал эксперт.

Эффективный комплекс защиты применяется на танках Т-90М «Прорыв», однако он достаточно сложен и дорог в производстве и им нельзя оснастить всю российскую бронетехнику, отметил Кнутов.

«Защита должна быть массовая, относительно дешёвая, но при этом с высокой эффективностью. Такую систему представляет «Ростех» — посмотрим, как она себя покажет в зоне специальной военной операции в ходе боевых действий, — добавил военный обозреватель. — Всё время появляются новые средства защиты, эффективные и недорогие. Главное сейчас — это массовое внедрение таких средств в войска».