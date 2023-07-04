«Точечные удары по врагу»: Минобороны РФ показало боевую работу танков Т-72Б3М в зоне СВО

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой стрельбы танков Т-72Б3М по позициям ВСУ. С помощью 125-мм пушек машины уничтожили опорные пункты и живую силу противника. Корректировка огня производится с помощью БПЛА, что позволяет экипажам стрелять с более безопасных закрытых огневых позиций. По информации Минобороны РФ, Т-72Б3М наносят «эффективное огневое поражение противнику», обеспечивая активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений. Как полагают эксперты, эта техника востребована в зоне СВО и поддерживает штурмовые действия российской пехоты.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевого применения танков Т-72Б3М Западного военного округа в зоне СВО. Видео размещено на сайте в Telegram-канале российского военного ведомства.

«Так, одна из танковых групп, выделенных для выполнения задач, вела огонь с закрытых позиций по опорным пунктам Вооружённых сил Украины. В результате все намеченные цели были уничтожены. Кроме того, удалось сорвать поставку боевых припасов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вторая группа Т-72Б3М отработала прямой наводкой по району, где разведкой была обнаружена активность противника. В итоге танкистам удалось ликвидировать вражеских сапёров, которые планировали заминировать овраг.

«После выполнения боевых задач обе танковые группы, получив подтверждение о поражении целей, оперативно покинули огневые позиции в целях ухода из-под ответного огня», — отметили в военном ведомстве.

Стрельба Т-72Б3М в зоне СВО

Как рассказал на видео командир танковой роты, Т-72Б3М поражают цели в радиусе 9,5—10 км. Это танки, миномётные расчёты, скопление техники и живой силы противника.

«При подходе резервов выходим на позиции, обсчитываем всё и наносим огневое поражение», — сообщил военнослужащий.

Средство прорыва обороны

По информации Минобороны РФ, Т-72Б3М могут работать прямой, полупрямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности.

Для обнаружения, идентификации целей и корректировки огня применяются малогабаритные БПЛА. Таким образом информация о позициях ВСУ и передвижениях техники передаётся танковым экипажам.

«Танкисты выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по врагу, который оборудовал огневые точки в полуразрушенных зданиях в населённых пунктах, покинутых жителями, уничтожают бронетехнику и живую силу противника», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что Т-72Б3М часто используется для поражения командных и опорных пунктов. Их огневое поражение помогает российским штурмовым отрядам уверенно продвигаться вперёд.

Взаимодействие с разведкой и беспилотной авиацией позволяет танкистам вести стрельбу с закрытых огневых позиций. Такой подход обеспечивает безопасность личного состава и поражение целей на дальностях свыше 5 км.

По информации Минобороны РФ, высокую результативность на линии боевого соприкосновения продемонстрировало подразделение капитана Героя России Степана Белова.

Находясь на месте наводчика-оператора Т-72Б3М, офицер лично подбил 16 украинских танков, 4 БМП и десять легкобронированных целей, а также ликвидировал свыше 200 пехотинцев неприятеля. В одном из боёв его экипаж одновременно противостоял трём танкам противника и вышел победителем, уничтожив их.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что в зоне СВО Т-72Б3М активно используется для поддержки штурмовых действий и в качестве артиллерийского орудия, когда необходимо наносить удары по целям на дальних дистанциях.

«Т-72Б3М — очень нужный сейчас танк в зоне СВО. Во-первых, это полноценный современный основной боевой танк, способный выполнять разнообразные огневые задачи. Во-вторых, Т-72Б3М — это серийная машина, которую наша промышленность способна выпускать в больших количествах, а ремонтные подразделения — быстро возвращать в строй», — подчеркнул Корнев.

Т-72Б3М ведёт стрельбу на ближних дистанциях в зоне СВО

Аналогичной точки зрения придерживается кандидат военных наук Сергей Суворов. В беседе с RT он заявил, что Т-72Б3М является важным средством прорыва вражеской обороны. В зоне СВО танк эффективен при уничтожении опорных пунктов.

«Это основная задача танка — прорывать оборону. На фронте Т-72Б3М используется совместно со штурмовыми группами, оказывает им огневую поддержку, взаимодействует с артиллерией, ПВО, разведкой, инженерными войсками. Такое взаимодействие позволяет в наиболее полной мере раскрывать его боевой потенциал», — рассказал Суворов.

Модернизационный запас

Как полагают эксперты, опыт СВО подсказывает необходимость продолжать серийный выпуск Т-72Б3М. По их мнению, этот танк приближен по боевым возможностям к новейшему Т-90М «Прорыв», но дешевле в производстве и техобслуживании.

Напомним, Т-72Б3М является современной модификацией легендарного советского «семьдесят второго». Танк был разработан специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения, которые усилили его огневые возможности, защищённость и ходовые качества.

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Т-72Б3М получил 125-мм пушку 2А-46 с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, спаренный и зенитный пулемёты для поражения целей на различных дальностях. Точность и высокий уровень автоматизации стрельбы в любое время суток обеспечивает новая система управления огнём, которая включает многоканальный прицел «Сосна-У» с современным тепловизором, цифровой баллистический вычислитель.

«Комплекс управляемого вооружения на модернизированном Т-72Б3 уничтожает цели управляемой ракетой с места и в движении, днём и ночью на дальностях до 5 тыс. метров с вероятностью, близкой к 100%. А автомат сопровождения целей обеспечивает повышение точности стрельбы по подвижным целям и значительно снижает время подготовки выстрела», — говорится в материалах «Ростеха».

Наряду с этим уральские конструкторы оборудовали Т-72Б3М системой связи «Акведук», которая обеспечивает скрытую помехозащищённую радиосвязь с режимами технического маскирования.

Т-72Б3М оснащён комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, модулями динамической защиты нового поколения «Реликт», решётчатыми экранами, защищающими борта и корму танка от поражения кумулятивными боеприпасами.

Наряду с этим была усилена трансмиссия, усовершенствована противоминная защита днища, установлен контроллер управления системами шасси с отображением параметров на специальном дисплее.

Т-72Б3М

© Министерство обороны РФ

«Модернизированный танк Т-72Б3 получил эффективную защиту, которая позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например в населённых пунктах», — сообщается на сайте «Ростеха».

Т-72Б3М оснащается 12-цилиндровым дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. производства «ЧТЗ-Уралтрак».

По деталям и узлам В-92С2Ф унифицирован с менее мощным предшественником, который стоял на Т-72Б3. Усовершенствованный силовой агрегат имеет те же габариты и устанавливается в моторный отсек танка без каких-либо доработок.

По данным «Ростеха», в результате применения В-92С2Ф существенно повысились подвижность и эксплуатационные характеристики Т-72Б3М, а по удельной мощности танк превзошёл лучшие западные образцы.

Как считает Дмитрий Корнев, уральские конструкторы будут продолжать совершенствовать Т-72Б3М, в том числе на основе опыта СВО. По его словам, «семьдесят второй» сохраняет модернизационный потенциал.

По мнению эксперта, на Т-72Б3М можно интегрировать технические решения из проекта Т-90М «Прорыв». Напомним, что 13 июня на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин назвал «Прорыв» лучшим танком в мире.

«Т-90М «Прорыв» — действительно очень эффективный танк. По его примеру можно модернизировать «семьдесят вторые» и другие наши танки. Конструктивно эти танки схожи. Ведь Т-90 — это глубокая модернизация Т-72. Но с момента принятия на вооружение «семьдесят вторые» постоянно совершенствовались, лишь немного уступая по совокупности боевых качеств Т-90», — отметил Корнев.

Как полагает эксперт, в нынешних условиях России имеет смысл продолжать выпуск как Т-90М «Прорыв», так и Т-72Б3М, в том числе их модернизированных версий.

По словам Сергея Суворова, в условиях СВО необходимо увеличивать количество «семьдесят вторых» в Сухопутных войсках. Наименее затратным способом пополнения эксперт считает отправку на капитальный ремонт и модернизацию хранящихся на складах Т-72 советского производства.