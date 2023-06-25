«Поражение всех видов целей»: чем уникален морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М»

По совокупности характеристик корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М» будет востребованным на протяжении не менее десяти лет, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы». «Панцирь-М» — единственное средство ПВО с однопостовым боевым модулем, в состав которого входят артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и система управления. Комплекс способен поражать цели на дальности до 20 км и может быть установлен на любые платформы водоизмещением свыше 500 т. По мнению экспертов, «Панцирем-М» будут оснащаться многие строящиеся корабли ВМФ.

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М» будет востребованным как минимум на протяжении десяти лет, заявили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«ЗРАК «Панцирь-МЕ» по совокупности своих характеристик будет востребованным на протяжении десяти лет. Уникальность комплекса обеспечивается за счёт наличия двух видов вооружения: ракетного и артиллерийского. Размещается на кораблях водоизмещением от 500 т», — приводит ТАСС заявление компании, сделанное на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Как пояснил в комментарии RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, морской ЗРАК был создан на основе одноимённого сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

«Панцирь-МЕ» — это обозначение морской экспортной модификации. Подобное часто можно встретить на выставках. Это необходимо, чтобы раскрыть некоторые характеристики новых вооружений. Как правило, они несколько занижены. В отношении морской версии «Панциря» правильнее употреблять наименование «Панцирь-М» — это то, что сейчас имеет наш флот», — отметил Дандыкин.

«Очень эффективный комплекс»

«Панцирь-М» был разработан специалистами АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, Тула). Это единственное в мире корабельное средство ПВО с однопостовым боевым модулем, в состав которого входят артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и система управления.

«В России давно устоялась практика «оморячивания» наземных средств ПВО различной дальности. Наземный «Панцирь» показал себя как очень эффективный комплекс обороны. Вот конструкторы и решили изготовить морскую модификацию с учётом флотской специфики, где постоянная качка, влажность и другие факторы, влияющие на боевую работу вооружения», — рассказал Дандыкин.

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В арсенале ЗРАК — две 30-мм шестиствольные автоматические пушки, зенитные ракеты, высокоинтеллектуальная многорежимная радиолокационно-оптическая система управления. «Панцирь-М» может вести огонь одновременно по четырём целям, летящим со скоростью до 1 км/с. Комплекс может применяться в любых условиях, в том числе ночью.

«Ракеты адаптированы для работы по надводным целям, которые чаще всего летят на небольшой высоте — от 2 м, при этом предельная высота поражения — 15 км, а расстояние — 20 км. Шквальным огнём из пулемётов уничтожаются более близкие и мелкие объекты на удалении до 4 км и высоте до 3 км», — сообщается на сайте «Ростеха».

По данным госкорпорации, «Панцирь-М» способен противостоять массированным ударам высокоточного оружия и обстреливать летящие с разных сторон средства нападения. В частности, ЗРАК может оборонять корабль от поражения противокорабельных ракет, БПЛА, самолётов, вертолётов, а также наносить удары по надводным и береговым целям.

«Поражение всех видов целей обеспечивается скоростными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) с боевой частью массой 20 кг и 30-мм артиллерийским вооружением с суммарным темпом стрельбы до 10 тыс. выстрелов в минуту», — говорится в материалах «Ростеха».

Как сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», в настоящее время «Панцирем-М» стараются оснащать все корабли ВМФ России. ЗРАК способен уничтожать те же цели, что и сухопутная система ПВО.

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт»

РИА Новости

© Илья Питалев

«Мы можем встать на любой корабль, это флот определяет. Сейчас они стараются монтировать на все корабли. Это новый комплекс», — отметили в компании.

Известно, что носителем морского «Панциря» был большой ракетный катер Черноморского флота под наименованием «Шуя» проекта 12417. Опытный вариант ЗРАК на этом корабле установили в январе 2021 года. На катере проводились испытания комплекса. После их завершения в феврале 2022-го «Панцирь-М» был демонтирован.

Сейчас данной системой ПВО оснащаются малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт». По данным Минобороны РФ, первым носителем из этой серии стал корвет «Одинцово» Балтийского флота.

Вторым кораблём проекта 22800, штатно оснащённым комплексом «Панцирь-М», является МРК «Буря», который в скором времени должен войти в состав Балтфлота. Помимо ЗРАК, в ПВО корабля входят автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА и ПЗРК «Игла». Ударное вооружение представлено универсальным стрельбовым комплексом с восемью ячейками для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

В середине марта пресс-служба Западного военного округа сообщила, что экипаж «Бури» провёл стрельбы в рамках испытаний в Балтийском море из «Панциря-М».

«Цель, в качестве которой был использован малый корабельный щит, была успешно поражена несколькими ракетами», — рассказали в Минобороны РФ.

Также «Панцирь-М» получил МРК проекта 22800 «Циклон», который должен пополнить состав Черноморского флота.

«МРК «Циклон» проекта «Каракурт» имеет на вооружении универсальный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулемётные установки. Дальность плавания корабля составляет 2,5 тыс. миль, автономность — 15 суток», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Панцирь-М» на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби

РИА Новости

© Александр Мельников

Опрошенные RT эксперты считают, что «Панцирь-М» станет надёжным средством ПВО для «Каракуртов». Данные МРК имеют стандартное водоизмещение 800 т и предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне.

Малые ракетные корабли проекта 22800 строятся для ВМФ с 2015 года на трёх предприятиях: «Пелла» (Ленинградская область), Зеленодольский судостроительный завод (Татарстан) и Амурский судостроительный завод (Хабаровский край).

«Панцирь-М» прекрасно подходит для установки на МРК, корветы и фрегаты — как новые, так и те, что проходят модернизацию. Главное достоинство «Панциря-М» заключается в том, что он может эффективно наносить удары по целям, которые летают на небольших высотах. Ранее подобный функционал выполнял ЗРАК «Кортик», — отметил Василий Дандыкин.

«Востребованное средство ПВО»

По словам аналитиков, опыт спецоперации продемонстрировал необходимость уделять больше внимания противовоздушной обороне. На современном театре военных действий артиллерийские установки и ПЗРК уже неспособны в полной мере защитить корабль от средств воздушного нападения.

«Панцирь-М» очень востребован, особенно сейчас на Черноморском флоте. СВО показала, что в подобных средствах ПВО нуждаются даже корабли небольшого водоизмещения, тем более оснащённые ракетами, бьющими по объектам военной инфраструктуры противника. Например, шестиствольные автоматы могут хорошо отработать по БПЛА», — сказал Дандыкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, размещение на одной платформе артиллерийских установок и зенитных ракет даёт широкие возможности в сфере ПВО.

«Панцирь-М» — достаточно компактное средство ПВО, которое может быть установлено почти на любой корабль. У него высокоэффективные автоматы с распространёнными в войсках 30-мм снарядами и относительно дешёвые зенитные управляемые ракеты», — подчеркнул Литовкин.

Он считает, что «Панцирь-М» имеет значительный модернизационный потенциал, который будет реализовываться по мере совершенствования базового сухопутного комплекса.

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Например, до СВО тульские конструкторы создали модификацию «Панцирь-С1М», способную обнаруживать воздушные цели на удалении до 80 км. Комплекс получил новую ракету и обновлённую радиолокационную станцию с фазированной антенной решёткой. В результате дальность поражения ЗРАК была увеличена до 30 км.

В середине мая текущего года на проходившей в Минске международной выставке вооружений MILEX 2023 холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что сухопутный «Панцирь» был доработан с учётом опыта СВО и наличия у противника современного ракетного вооружения, включая РСЗО HIMARS.

«Я думаю, что выводы по спецоперации были сделаны и «Панцирь» ожидает большое будущее. Комплекс будет совершенствоваться и устанавливаться на многие современные корабли ВМФ», — подытожил Литовкин.