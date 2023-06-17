Уничтожено три беспилотника: система ПВО РФ отразила атаку украинских БПЛА на станцию «Дружба» в Брянской области

Российские ПВО отразили атаку украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Как сообщили в руководстве региона, всего было уничтожено три БПЛА самолётного типа. Кроме того, украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области, выпустив по нему 23 миномётных снаряда, а также обстреляли населённые пункты региона. Ни в одном из них пострадавших и разрушений нет, сообщили местные власти.

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», — говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.

Он отметил, что российские ПВО уничтожили три беспилотных аппарата самолётного типа.

Тем временем подразделения группировки «Юг» отразили атаки штурмовых групп в пяти районах у Артёмовска, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Весёлое, Яковлевка, Берховка и Ягодное», — приводит слова военного РИА Новости.

Кроме того, группировка разбомбила опорные пункты и скопления техники ВСУ на трёх направлениях: Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском.

«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника», — сообщил Астафьев.

По его словам, артиллеристы уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и миномёты противника.

Обстрелы ВСУ

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстрелах Донецка, Макеевки и Горловки со стороны ВСУ снарядами калибра 152 мм и 155 мм. Кроме того, зафиксированы обстрелы населённых пунктов Горловка, Нелеповка и Пантелеймоновка. В частности, ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Нелеповке и Пантелеймоновке.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные также атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

«В Шебекинском городском округе 23 миномётных снаряда выпущено по МАПП «Шебекино», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Кроме того, 18 миномётных снарядов было выпущено по селу Белянка, ещё три — по селу Муром. В селе Новая Таволжанка зафиксировано десять прилётов.

Гладков уточнил, что ни в одном из обстрелянных населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Проверка арсеналов в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного заказа на расположенном в Омской области предприятии оборонно-промышленного комплекса, который производит танки и тяжёлые огнемётные системы.

«Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что за счёт оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объём выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы. Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели её производства», — говорится в сообщении Минобороны.

Сергей Шойгу на предприятии в Омской области

Как отметил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

По его словам, «модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск».

В свою очередь, Шойгу указал руководству предприятия на необходимость строгого соблюдения графика выполнения заказа. Глава военного ведомства поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и огнемётных систем для обеспечения потребностей войск.