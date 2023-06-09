«Высокая проходимость и большая манёвренность»: Минобороны РФ показало кадры применения мобильного ПТРК

Минобороны РФ опубликовало кадры применения в зоне СВО мобильного противотанкового комплекса на базе багги. На счету экипажа машины четыре уничтоженных БТР и два танка противника. По мнению экспертов, применение ПТРК с багги отражает возросшую динамику современного боя. Также противотанковые комплексы в зоне СВО устанавливаются на различную бронетехнику. По словам экспертов, наиболее могущественным ПТРК является «Корнет», который способен пробивать броню любых западных танков, в том числе немецких «Леопардов».

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы расчёта одного из мобильных противотанковых комплексов на Южно-Донецком направлении. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства. На нём запечатлены выход на позицию усиленного бронёй багги и стрельба снарядом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) по вражеской бронемашине. На счету экипажа машины четыре уничтоженных БТР и два танка противника.

«Высокая проходимость и большая манёвренность таких подразделений позволяют быстро перемещаться по передовой и занимать выгодную для выстрела позицию», — сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, самой сложной целью для расчётов мобильных ПТРК являются танки. Чтобы поразить эти бронированные машины, военнослужащие, используя преимущество скорости, заходят в бок, где менее толстая броня. По информации МО, такие мобильные группы внесли существенный вклад в отражение недавних атак украинских войск на Южно-Донецком направлении.

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Напомним, 4 июня ВСУ попытались прорвать фронт южнее столицы ДНР с применением танков и другой бронетехники. Наступление для врага обернулось крупными потерями. По данным Минобороны РФ, под ударами ВС РФ только 31-я механизированная бригада украинской армии лишилась более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевых бронированных машин, в том числе трёх БМП Bradley.

Ещё одна неудачная попытка вклиниться в порядки ВС РФ на Южно-Донецком направлении была предпринята противником 5 июня. Общие потери ВСУ составили тогда более 1,5 тыс. военнослужащих, 109 боевых бронемашин и 28 танков. Из них — восемь танков Leopard производства ФРГ и три французских колёсных танка АМХ-10.

Напомним, в апреле Минобороны России сообщило о создании специальных групп для борьбы с танками западного производства. Такие команды военнослужащих знакомы с сильными и слабыми сторонами танков Leopard 2, Challenger, Abrams и Leclerc и могут применять эти знания на практике.

«Это группы, которые будут непосредственно охотиться на данные системы, плюс здесь готовятся танкисты для танковой дуэли. Но главное — это охотники за танками, которые будут ждать их в том месте, где эти танки не будут хотеть нас видеть», — пояснил тогда начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

«В реальном бою»

По словам опрошенных RT экспертов, в зоне СВО российские военнослужащие постоянно экспериментируют со способами борьбы с танками и иной бронетехникой противника.

Ранее с целью повышения мобильности ПТРК чаще всего устанавливались на гусеничные платформы или перевозились в колёсном вездеходном транспорте. Однако продемонстрированные Минобороны РФ кадры доказывают, что даже такое малогабаритное авто, как багги, можно приспособить под борьбу с многотонной бронированной техникой, говорит кандидат военных наук Сергей Суворов.

Багги «Котёнок» производства Научно-исследовательского института систем связи и управления

© mto.ric.mil.ru

«В принципе, нельзя сказать, что установка ПТРК на багги — это что-то совсем новое и необычное. Тут, наверное, важно, что такой мобильный транспорт доказал эффективность в реальном бою. Но расчёту, конечно же, необходимо действовать очень быстро и избегать ответного огня», — сказал Суворов.

Как считает эксперт, багги — удобное транспортное средство для равнинной местности, где большую часть года господствует тёплая погода. Зона СВО как раз является такой территорией.

В России выпускается несколько моделей багги. Одной из них является «Барсик» производства Научно-исследовательского института систем связи и управления. Она представляет собой джип, который при необходимости можно перебросить в грузовом отсеке вертолёта Ми-8. Вооружение «Барсика» состоит из 120-мм миномёта 2С12 «Сани» и крупнокалиберного пулемёта «Корд».

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Наряду с «Барсиком» из армейских багги известны «Котёнок» производства НИИ систем связи и управления и «Тигр» разработки Военно-промышленной компании. По данным Минобороны, эти машины показали «высокие и надёжные эксплуатационные и тактико-технические свойства».

Кроме того, с 2019 года свою модель багги под наименованием «Чаборз» выпускает Чеченская Республика. На этом автомобиле установлены кронштейны для крепления пулемёта и автоматического гранатомёта. «Чаборз» уже прошёл «обкатку» в Сирии.

До спецоперации автомобилями багги оснащались аэромобильные подразделения в мотострелковых батальонах Южного военного округа. Практическое применение данных формирований началось в феврале 2019 года. Помимо багги, их вооружение состояло из противотанковых гранатомётов, автоматических гранатомётов «Пламя» и миномётных комплексов «Сани».

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, багги является удобным средством поражения по координатам разведки. А распространение этого транспорта в войсках — следствие повышения динамки современного общевойскового боя.

«Почти вся техника сейчас мобильна, и потому намного реже используется тактика засады. Эффективнее всего полагаться на данные разведки, потом как можно быстрее выйти на удобный огневой рубеж, отстреляться и уехать. Я думаю, что экипажи багги в зоне СВО так и действую», — полагает Хроленко.

Багги «Тигр» производства Военно-промышленной компании (г. Арзамас, Нижегородская область)

© mto.ric.mil.ru

«Дерзко и решительно»

По мнению Сергея Суворова, при определённых преимуществах «родовым недостатком» багги является их слабая защищённость. Для охоты за танками и бронетехникой врага в зоне СВО часто применяются бронеплатформы с установленными на них ПТРК.

В конце мая Минобороны РФ опубликовало кадры боевого применения ПТРК «Фагот», размещённого на бронетранспортёре БТР-Д Воздушно-десантных войск. С помощью этого оружия «голубые береты» уничтожили, в частности, наблюдательный пункт ВСУ.

«Подойдя на расстояние прямой видимости противника, действуя дерзко и решительно, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот» по наблюдательному пункту неонацистов. Во избежание ответного огня со стороны противника десантники оперативно осуществили сбор, погрузку на БТР-Д и убытие в безопасный район», — сообщили в Минобороны.

Расчёт ПТРК «Фагот» ВДВ РФ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

В настоящее время российская армия применяет модернизированный комплекс «Фагот» с расчётом из трёх человек. Дальность стрельбы ПТРК составляет от 75 м до 4 км, скорострельность — один-два выстрела в минуту, бронепробиваемость — 600 мм.

Также военное ведомство неоднократно демонстрировало кадры боевой работы расчётов ПТРК «Корнет», которые входят в состав мобильных подразделений в зоне СВО. С помощью этого комплекса уничтожаются огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и различные инженерные сооружения.

«Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современных и перспективных танков, оснащенных динамической защитой, фортификационных сооружений (дотов, дзотов, железобетонных бункеров), протяжённых небронированных и легкобронированных целей, зависающих вертолётов», — говорится в материалах Минобороны РФ.

«Корнет» считается одним из наиболее популярных в мире возимо-переносных противотанковых комплексов. ПТРК оснащается полуавтоматической системой управления с наведением ракеты по лазерному лучу.

Кумулятивная боевая часть «Корнета» может преодолевать 1000—1200 мм брони. Дальность стрельбы комплекса ПТРК составляет 100—5500 м. Модернизированная версия может поражать цели на дистанции до 8—10 км. Кроме того, в этом комплексе реализован принцип «выстрелил и забыл», позволяющий носителю покинуть огневой рубеж сразу после выстрела.

Ещё одним высокоэффективным российским противотанковым комплексом является «Штурм-С». Он представляет собой ПТРК, установленный на многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр-тягач МТ-ЛБ. Дальность стрельбы модернизированной версии комплекса достигает 6 км.

«Военнослужащие хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющий скрытно подобраться к противнику и нанести удар», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как заявил Суворов, российские ПТРК зарекомендовали в себя в зоне СВО как надёжное и мощное оружие. По его словам, для вывода из строя одного танка зачастую достаточно одной ракеты, причём комплекса советского производства.

Танк Leopard ВСУ

© General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«У всех танков есть уязвимые места, главным образом это борт и корма. Конечно, современные западные танки нельзя недооценивать, но они, включая немецкие «Леопарды», могут поражаться даже советскими ПТРК», — сказал Суворов.

Наиболее эффективным ПТРК в мире на сегодняшний день Суворов называет «Корнет». По мнению эксперта, данный противотанковый ракетный комплекс способен пробивать даже лобовую броню западных танков.

Аналогичной точки зрения придерживается Александр Хроленко. Как считает эксперт, «Корнет» станет главной угрозой западных танков среди отечественных ПТРК.

«Корнет» — наш самый могущественный комплекс, особенно его модернизированная версия. Впрочем, и другие наши ПТРК способны сжигать немецкие «Леопарды» и остальные западные танки. По большому счёту «Корнеты» для этого и создавались», — заключил Хроленко.