«Серьёзная боевая единица»: как создавался и совершенствовался танк Т-55

65 лет назад на вооружение советской армии был принят легендарный Т-55, ставший венцом развития советских средних танков времён Великой Отечественной войны. Благодаря серьёзной артиллерийской системе, неприхотливости и надёжной ходовой части машина получила широкое распространение во всём мире — от Перу до Вьетнама. Т-55 поставлялся в 39 стран и применялся во многих вооружённых конфликтах.

24 мая 1958 года приказом министра обороны СССР на вооружение советской армии был принят средний танк Т-55. В этом же году стартовало массовое серийное производство новой машины.

Т-55 был создан на Уральском вагоностроительном заводе №183 в Нижнем Тагиле (нынешний УВЗ). Отдельные элементы разрабатывались в Челябинске, Харькове, подмосковной Кубинке и других городах СССР.

В комментарии RT Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы, отметил, что Т-55 является венцом развития советских средних танков времён Великой Отечественной войны.

«По большому счёту Т-55 можно назвать высшей формой эволюции всем известного Т-34. Напомню, что результатом совершенствования тридцатьчетвёрки стал Т-54, а на его основе уже появился «Объект 155», или Т-55», — сказал Михайлов.

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Как отметил эксперт, Т-54 считается одним из самых популярных танков в мире. По данным Минобороны РФ, в общей сложности с 1945 по 1979 год промышленность СССР и других стран выпустила около 100 тыс. таких машин.

«Часто можно встретить обозначение Т-54/55. Оба танка почти не отличаются друг от друга и сохраняют статус одних из самых массовых в мире. Почему так получилось? Уральские конструкторы смогли создать машину, которая сочетает в себе высокие боевые качества, подвижность, надёжность, простоту производства, эксплуатации и обучения экипажа», — пояснил Михайлов.

Как говорится на сайте Музея Победы, в Т-55 «гармонично соединились огневая мощь, защита и хорошие манёвренные качества». Танк выпускался в Нижнем Тагиле, в Омске и на заводе им. В.А. Малышева в Харькове.

«До конца 1965 года было выпущено 4435 танков Т-55А и 150 Т-55АК. Всего за время серийного производства для советской армии было изготовлено 13 408 Т-55 — с учётом машин, переоборудованных в командирские, огнемётные и плавающие», — говорится в материалах Музея Победы.

Танк времён холодной войны

По компоновке, конструкции корпуса и башни Т-55 почти не отличался от предшественника. Основные изменения коснулись элементов, позволяющих экипажу действовать в условиях применения ядерного оружия.

«В СССР в 1952—1953 годах в ходе испытаний ядерного оружия неоднократно проверялось воздействие поражающих факторов атомного взрыва на различные виды боевой техники, в том числе и на танки. В радиусе 300 м от эпицентра ядерного взрыва мощностью 2—15 кт Т-54 выходили из строя, а на больших расстояниях оставались исправными», — сообщается на сайте Музея Победы.

Средний танк Т-54, самый массовый в мире

© Минобороны РФ

Для адаптации к условиям атомной войны корпус и башня Т-55 стали герметичными. На танке появились средства защиты от попадания радиоактивной пыли и фильтрации воздуха. Башня получила стопор, который препятствовал её отделению от корпуса под воздействием ударной волны.

«Герметизация машины осуществлялась установкой специальных постоянных уплотнений и автоматически закрывавшихся устройств, которые срабатывали до подхода ударной волны при взрыве ядерного боеприпаса», — говорится в материалах Музея Победы.

В остальном Т-55 имел классическую для советских танков той поры компоновку. В отделении управления размещался механик-водитель. Места командира, заряжающего и наводчика находились в боевом отсеке — в центре танка.

Масса Т-55 составляла 36 т, боекомплект пушки — 43 унитарных выстрела, мощность дизельного двигателя — 580 л. с., максимальная скорость по шоссе — 50 км/ч. Танк оснащался 100-мм пушкой Д-10Т2С с компенсирующим механизмом и спаренным 7,62-мм зенитным пулемётом СГМТ конструкции Горюнова.

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Также Т-55 имел современные на тот момент бронебойные боеприпасы, приборы ночного видения, термодымовую аппаратуру, прицельный комплекс, стабилизатор пушки, противопожарную систему, средства для стрельбы с закрытых огневых позиций, оборудование связи и подводного вождения.

Т-55 мог преодолевать водные преграды шириной до 1000 м и глубиной до 5 м. Для проделывания прохода через заминированную местность на танке могли быть установлены тралы.

В плане защищённости новый танк почти не отличался от предшественника. Его корпус сваривался из броневых катаных листов толщиной от 15 мм на крыше до 100 мм у лба. Башню Т-55 отливали с толщиной брони от 48 до 200 мм. Таким образом конструкторы усиливали защиту наиболее важных частей танка, жертвуя второстепенными.

В комментарии RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырёв заявил, что Т-55 имел выдающиеся для своего времени тактико-технические характеристики.

«Появление Т-55 было большим событием в отечественном танкостроении. Танк получил очень достойную артиллерийскую систему, прицельную систему, хорошую защиту, великолепные ходовые возможности. Кроме того, это была первая в мире бронированная машина, способная выполнять задачи в условиях радиоактивного заражения. В период холодной войны это являлось важным качеством любого образца тяжёлой техники», — отметил Богатырёв.

Обучение вождению Т-55 в ГДР, 1986 год

Gettyimages.ru

© Wolfgang Thieme/picture alliance

Т-55 постоянно совершенствовался. В 1961 году его боекомплект пополнился новыми кумулятивными снарядами 3БК-5М, которые могли пробить до 390 мм брони. В 1966-м танк получил бронебойно-подкалиберные снаряды БМ8, пробивающие до 275 мм вертикальной брони за 2 км.

В начале 1960-х танк стал оснащаться пулемётом Калашникова вместо СГМТ. В конце десятилетия в связи с распространением вертолётов у вероятного противника на Т-55 начали устанавливать 12,7-мм зенитный пулемёт ДШКМ конструкции Дегтярёва — Шпагина.

В 1962 году на вооружение советской армии был принят Т-55А, отличавшийся усиленной противорадиационной защитой из свинца, изобутилена, полиэтилена, бора и бериллия.

Модернизация Т-55 продолжалась даже после появления у СССР танков нового поколения с более высокими боевыми возможностями (Т-62, Т-64, Т-72, Т-80).

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Так, в 1983 году Т-55АД стал первым в мире носителем комплекса активной защиты (КАЗ) «Дрозд», состоявшего из радара, который фиксировал приближение снаряда противника, электронно-вычислительной системы, а также четырёх блоков с защитными боеприпасами.

Принцип работы «Дрозда» состоял в том, что система в автоматическом режиме отслеживала подлёт вражеских снарядов. Затем на расстоянии 6—7 м происходил подрыв защитных боеприпасов. Осколки создавали поле в форме бублика, поражая боевую часть снаряда неприятеля или сбивая её с курса.

В 1985 году в модификациях Т-55МВ и Т-55АМВ появились навесная динамическая защита, бортовые противокумулятивные экраны, комплекс управляемого вооружения 1К116-1 «Бастион» и более мощные двигатели.

Т-55 поставлялся на экспорт в 39 стран мира — от Перу до Вьетнама. По лицензии машина выпускалась в Польше, Чехословакии и Румынии. Танк применялся во многих вооружённых конфликтах времён холодной войны и локальных боевых действиях на постсоветском пространстве.

Известно также, что Т-55 использовался в сирийской кампании — как правительственными войсками, так и боевиками террористических организаций.

Как полагает Александр Михайлов, Т-55 получил широкое распространение в мире благодаря неприхотливости и сверхнадёжной ходовой части. По мнению эксперта, танк не утратил актуальности в конфликтах малой интенсивности.