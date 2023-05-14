Гитлеровский «Мышонок»: как провалился проект крупнейшего в мире танка

80 лет назад руководству нацистской Германии во главе с Адольфом Гитлером был продемонстрирован сверхтяжёлый танк Maus, или Mäuschen («Мышонок»). Этой бронированной машине было суждено стать самой крупной в истории человечества. Гитлер возлагал большие надежды на этот проект, однако гигантский танк не сделал ни одного боевого выстрела. Maus стал трофеем Красной армии, а сейчас он находится в музейном комплексе в Кубинке. О провальной попытке нацистов создать танковое «вундерваффе» в интервью RT рассказала военный историк, экскурсовод музейного комплекса Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Кубинка) Елена Стабровская.

— 14 мая 1943 года Адольфу Гитлеру был представлен полноразмерный макет танка Maus, или Mäuschen («Мышонок»). Это был настоящий гигант, самый крупный танк в истории. Вместе с тем немецкая боевая машина, претендовавшая на звание «вундерваффе», не повлияла на исход войны. Почему?

— Презентация, о который вы говорите, действительно прошла 80 лет назад в ставке фюрера «Волчье Логово». Гитлеру и остальному руководству Третьего рейха показали полноразмерный макет и уменьшенный ездящий макет (масштабом один к пяти).

На мероприятии присутствовал и главный инспектор бронетанковых войск Германии Гейнц Гудериан. В своих воспоминаниях он говорил, что был единственным из присутствующих, кто не находил этот танк «великолепным». Все остальные, как следует из мемуаров генерала, пребывали в абсолютном восторге от «Мышонка».

Гудериан был большим профессионалом своего дела. И, я думаю, он понимал, что проект обречён в силу многих причин. Одна из них — это совершенно фантастическая масса. В мемуарах Гудериана говорится, что после конструктивных изменений, на которых настаивал Гитлер, вес танка должен был достичь 200 т.

Стоит отметить, что изначально немецкие конструкторы планировали уложиться в 100 т. Но на совещании 13 мая 1942 года, то есть за год до демонстрации макетов, Гитлер высказал мнение, что такой лимит не является обязательным и массу «Мышонка» можно увеличить до 120 т. Впоследствии эта планка поднялась до 150 т, а потом и до 179 т. В итоге вес собранного прототипа составил почти 190 т, общая длина 10 м, длина корпуса — 3,7 м, высота — 3,6 м.

Maus стремительно набирал вес из-за решения использовать массивную 55-тонную башню, где можно было расположить два орудия. Помимо этого, немцы хотели установить на танк самую толстую броню и обеспечить его солидным боезапасом.

Демонстрация уменьшенного ездящего макета танка Maus (в центре находится Адольф Гитлер)

© Фото предоставлено Музейным комплексом Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Разумеется, разработка, испытания и серийное производство этого гигантского бронированного монстра требовали значительных ресурсов и времени. В мае 1943 года, когда Гитлеру показали макеты, нацисты всё ещё считали, что время у них есть.

На проект Maus действительно возлагались большие надежды. Немцы вынашивали планы его серийного производства и со свойственной им педантичностью подготовляли для этого соответствующую промышленную базу.

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Запустить его не удалось во многом из-за налётов британской авиации. Англичане начали бомбить крупнейшие немецкие заводы и НПЗ с марта 1943 года. Они наносили ощутимый урон промышленности Третьего рейха. Именно поэтому сроки сборки башен и прототипов «Мышонка» постоянно переносились.

В итоге удалось собрать только два прототипа, из которых только у одного была полноценная башня с орудиями, а у второго — лишь макет башни. Боевое крещение «Мышонок» так и не получил, но вошёл в историю танкостроения как один из самых необычных образцов бронированной гусеничной техники.

— Трудно поверить, что такая машина вообще была собрана в металле, учитывая, что современные западные танки весят 60—70 т, а российские — менее 50 т. В чём был смысл проекта Maus?

— Смысл был вполне рациональным. Немцы прорабатывали концепцию сверхтяжёлого танка, который был бы способен прорывать практически любую оборону, преодолевая при необходимости водные преграды. Естественно, такой танк не мог обойтись без мощнейшей артиллерийской системы и брони, способной выдерживать попадания любых снарядов.

Речь, по сути, шла о создании «подвижной крепости», которая могла бы действовать автономно. Собственно, так и появился проект «Мышонка», в котором были воплощены многие элементы такой «крепости», включая подводное вождение на глубинах до 8—10 м.

Головным разработчиком Maus стала фирма Фердинанда Порше. С 1939 года Порше был председателем танковой комиссии Третьего рейха и пользовался расположением Гитлера.

Maus на ходовых испытаниях

© Фото предоставлено Музейным комплексом Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Проработка проекта крупнейшего в истории танка стартовала ещё до вторжения в СССР. Для воплощения в жизнь такой амбициозной задачи Порше создал своеобразный конгломерат из специалистов ведущих предприятий Германии. Фирма Porsche являлась руководителем проекта, Krupp отвечала за разработку корпуса, Daimler — за изготовление силовой установки, Siemens — за электронику, Škoda — за подвеску. Сборка была поручена австрийской компании Nibelungenwerk.

Что касается наименования перспективного сверхтяжёлого танка Третьего рейха, то в некоторых источниках он изначально упоминался как Mammut («Мамонт»). Это название машине подходило намного больше, учитывая её гигантские размеры. Однако документальных подтверждений того, что «Мышонок» сначала был «Мамонтом», нет.

Летом 1942 года в переписке немецких специалистов появилось обозначение Pz. Kpfv. Mäuschen, затем — Panzerkampfwagen VIII Maus. Также в конструкторской документации упоминалось обозначение «изделие 205». Все эти названия принято считать правильными.

Создавая танк, немцы примеряли на него самые разные средства поражения с целью максимального повышения огневой мощи. В частности, они пытались установить огнемёт, зенитное орудие и гигантскую пушку калибра 149 мм. При этом долгое время «Мышонок» не оснащался пулемётом, что, кстати, вызывало большое недовольство Гудериана.

В итоге Maus получил две пушки: KwK 44 L/55 калибра 128 мм и KwK 44 L/36 калибра 75 мм и один 7,92-мм пулемёт MG-34. Боезапас KwK 44 L/55 составил 68 снарядов, KwK 44 L/36 — 100 выстрелов, MG-34 — 1000 патронов.

Для сравнения: тяжёлый советский танк КВ-2 располагал 36 снарядами, Т-34 в последней модификации (Т-34-85) — 55 снарядами. У современных танков боезапас — чуть более 40 выстрелов.

Поражала и защищённость «Мышонка». Танк получил круговую броню. На отдельных участках толщина лобовой брони достигала 220—240 мм — как минимум вдвое больше, чем у того же Т-34-85. На ходовой части, которая была чрезвычайно уязвима у других танков, устанавливалась 100-мм броня.

На корпусе захваченного Красной армией прототипа, не имевшего боевой башни, виднелись отметины от попаданий. Неизвестно, какими снарядами стреляли по нему немцы во время испытаний, но насквозь «Мышонка» они не пробили.

Отметины от попаданий на танке Maus

© Фото предоставлено Музейным комплексом Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Сам факт того, что немцам удалось создать 190-тонный танк в металле, является очень серьёзным достижением научно-инженерной мысли. Для машины была изготовлена по-настоящему уникальная электромеханическая трансмиссия, принцип работы которой заключался в том, что мотор вращал электрогенератор, а электрогенератор — гусеницы. Это позволяло достаточно легко управлять «Мышонком», но скорость машины была весьма скромной — 10—20 км/ч.

На мой взгляд, главным образом детище Порше подвело ещё то обстоятельство, что многие элементы Mäuschen были, как принято говорить на инженерном языке, «сырыми», то есть требовали длительной доработки. Например, 15 марта 1944 года на полигонных испытаниях «Мышонок» застрял, погрузившись в болотистый грунт более чем на полтора метра. Это означало, что в период распутицы такой танк применять нецелесообразно.

Чрезвычайно ненадёжным оказался и двигатель Maus. Изначально немцы рассчитывали поставить на танк мотор мощностью 1750 л.с. Создать такой агрегат им не удалось, и они остановили выбор на гораздо менее мощном двигателе от Mercedes-Benz на 1200 л.с.

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Тем не менее и этот мотор намертво заглох, когда экипаж единственного боевого прототипа Mäuschen пытался занять огневую позицию для борьбы с наступавшими на Вюнсдорф (город вблизи Берлина) частями Красной армии. В Вюнсдорфе располагалась ставка германского Генштаба. «Мышонок» сломался на перекрёстке Цеппелинштрассе и Церенсдорферштрассе. Танкистам ничего не оставалось, как покинуть машину и подорвать её.

— Можно ли сделать вывод, что Maus оказался провальным проектом Третьего рейха?

— В экспертной среде иногда возникают дискуссии по поводу жизнеспособности «Мышонка». Но большинство исследователей полагают, что проект был тупиковым, хотя и признают инженерную ценность некоторых решений, реализованных в этом танке.

— Тогда почему немцы с таким упорством вкладывались в «Мышонка»?

— Я думаю, что основная причина в навязчивой идее Гитлера о создании «супероружия», которое якобы будет способно решить исход любого конфликта. И если в ракетно-ядерной сфере он принимал довольно рациональные решения, то про танкостроение такого сказать уже нельзя. Показателен и тот факт, что никто, кроме Гудериана, по всей видимости, фюреру не возражал. В результате дряхлевшая Германия вкладывала большие ресурсы в бессмысленный для себя проект.

— Как «Маус» достался Красной армии и как оказался в «Кубинке»?

— Первый прототип в Вюнсдорфе захватила 53-я гвардейская бригада РККА. Второй прототип, у которого была макетная башня и отверстия в борту, советские войска обнаружили на Куммерсдорфском полигоне, в 30 км к югу от Берлина. Он также был подорван.

Транспортировка двух прототипов в Подмосковье осуществлялась на 14-осной железнодорожной платформе Schwert-ransportwagen- fur Gerut 205 (тяжёлая транспортная платформа для изделия 205). Эта 27-метровая платформа была специально создана в период войны для переброски «Мышонка».

Взорванный прототип Maus

© Фото предоставлено Музейным комплексом Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Естественно, доставленные в СССР танки были изучены советскими специалистами. Однако повреждения двух прототипов были очень значительными. К тому же, я не думаю, что трофеи в принципе представляли большой практический интерес.

Из двух привезённых в Кубинку прототипов было решено изготовить один музейный экспонат. Корпус был взят от модели, которая находилась на Куммерсдорфском полигоне, башня — от боевого образца, заглохшего в Вюнсдорфе.