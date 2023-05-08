«Черепа размозжены, а руки связаны ремнями»: ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в Донецкой области
- Акт № 1 Чрезвычайной государственной комиссии по выявлению зверств немецких фашистов над мирным населением. 13 сентября 1943 г. Часов Яр/Солдаты Красной армии в боях за Донбасс
- © ФСБ РФ/РИА Новости
Накануне Дня Победы Центр общественных связей ФСБ России опубликовал рассекреченные документы, описывающие зверства нацистов в Сталинской (Донецкой) области.
«В материалах рассекреченного в рамках научно-просветительского проекта «Без срока давности» уголовного дела органами госбезопасности зафиксированы злодеяния, касающиеся истребления мирного населения Сталинской (Донецкой) области, содержания советских граждан в концлагерях, угона населения в Германию нацистами и их пособниками в городах Артемовск, Краматорск, Славянск, Горловка и Сталино», — говорится в сообщении на сайте ФСБ.
По данным спецслужбы, в период оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года захватчики истребили не менее 174 тыс. мирных жителей и 149 тыс. пленных красноармейцев. На каторжный труд в Германию было угнано более 252 тыс. граждан СССР.
Судебный процесс над палачами, которые остались в живых, проходил с 24 по 30 октября 1947 года в Сталино (Донецке) на основе Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля, который предусматривал наказание для нацистов и их пособников за издевательства и убийства военнопленных и гражданского населения.
Как заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт всероссийского проекта «Без срока давности» Дмитрий Суржик, главным фигурантом Сталинского процесса был командир 46-й пехотной дивизии, генерал Курт Рёпке. По его приказу осуществлялось уничтожение населённых пунктов Донбасса, которые покидали оккупанты. В этом Рёпке активно помогал полковник Вальтер Гааргаус.
«Рёпке — главный преступник из тех, кто был привлечён к суду. Он попал раненым в американский плен 8 мая 1945 года, потом был передан советским властям. Именно он при отступлении немцев в 1943 году приказал сделать «зону пустыни» из Донбасса, угнать в Германию 10 тыс. человек. Также он распорядился расстреливать пленных советских солдат», — отметил Суржик.
По словам эксперта, Рёпке лично никого не расстреливал, но он был признан виновным в создании машины террора и массовых убийств, а также в организации угона людей Донбасса на рабский труд в Германию. Его злодеяния доказывают, что вермахт наряду с СС и украинскими националистами выполнял карательные функции, пояснил эксперт.
Помимо Рёпке и Гааргауса, в зверствах и репрессиях были уличены полковник Лео Крач, офицеры Теодор Авенариус, Ганс Таубе, Рихард Нельте, Курт Винкельзессер, Райнгольд Ягов, Карл Кламфот, Густав Цандер, Генрих Липпеке, фельдфебель Карл Криспин и другие военнослужащие вермахта.
Публичные казни
Из опубликованных ФСБ материалов следует, что немцы целенаправленно реализовывали планы по уничтожению большого количества людей. На сайте спецслужбы приводится «Историко-хронологическая справка Артёмовска Сталинской области при немецкой оккупации за период с 31 октября 1941 года по 5 сентября 1943 года».
В документе сообщается, что в первые недели после захвата города бургомистр издал приказ о его переименовании в Бахмут. Солдаты вермахта устроили массовый грабёж населения, отнимая у него продукты питания, обувь, одежду, часы и другое личное имущество. При этом оккупационные власти не принимали жалоб на произвол военнослужащих.
- Историко-хронологическая справка гор. Артёмовска Сталинской области при немецкой оккупации за период с 31 октября 1941 г. по 5 сентября 1943 г. 10 марта 1949 г. Артёмовск
- © фСБ РФ
Молодых женщин и девочек старше 16 лет нацисты превращали в проституток. Под угрозой голодной смерти их принуждали «работать» в так называемых «домах терпимости». Если девушки заболевали венерическими заболеваниями, то они бесследно исчезали.
13 ноября 1941 года комендант Бахмута издал указ о перерегистрации всего трудоспособного населения с целью его принуждения к труду для удовлетворения нужд оккупантов. 19 декабря жителям запретили покидать пределы города под угрозой расстрела.
«Вскоре комендант города майор фон Побель одновременно с тайными казнями перешёл к казням публичным… 3 января 1942 года на площади «Свободы» были повешены 10 человек: заложников, рабочих и служащих города Артёмовска», — сообщается в историко-хронологической справке.
Причём перед повешением нацисты подвергли людей пыткам. Так, глаза рабочего стеклозавода Василия Короткова были выколоты, а лицо изуродовано.
Для «неблагонадёжных граждан» оккупанты создали в Бахмуте пять лагерей, куда были брошены до 3 тыс. человек. Узники подвергались допросам, после которых многие расстреливались. Оставшиеся в живых использовались как бесплатная рабочая сила.
В документе говорится, что немцы расстреляли всё цыганское население, в том числе грудных детей и стариков. Евреев оккупанты умерщвляли с помощью угарного газа, а детей травили ядом. Голодным пыткам и изощрённым издевательствам враг подвергал и пленных красноармейцев.
«В ямы, которые с утра до ночи копали сами военнопленные, сбрасывали трупы умерших от голода или замученных военнопленных, а когда ямы наполняли до верха, их присыпали землёй», — сообщается в справке.
После освобождения в Артёмовске в разрушенном состоянии находились 1272 жилых дома, гитлеровцы уничтожили трансформаторные будки, телеграфные и телефонные столбы, подожгли больницу, когда там ещё находились люди.
«По показаниям пленных немцев в плане их было намечено до 14 сентября 1943 года уничтожить 10 тысяч граждан города Артёмовска, однако быстрый натиск Красной Армии сорвал их план», — отмечается в справке.
- Акт № 2 комиссии по выявлению зверств немецких фашистов над мирным населением. 14 сентября 1943 г. Артёмовск
- © фСБ РФ
В Акте №2 комиссии по выявлению зверств немецких фашистов над мирным населением Артёмовска от 14 сентября 1943 года сообщается о нахождении большого количества захоронений, где находились трупы со следами пыток.
«По трупам опознаны женщины, дети и мужчины из гражданского населения военнопленные. У иных трупов черепа размозжены, а руки связаны ремнями… Кроме этих могил, из опроса населения документально установлено, что помимо массового истребления жителей ещё выявлены групповые и единичные случаи повешенных (10 человек), убитых (438), замученных (35)», — написано в Акте №2.
В Акте комиссии от 4 октября 1943 года рассказывалось о сотнях расстрелянных мужчин и женщин. Опознать тела не представлялось возможным, но по остаткам одежды и обуви следователи сделали вывод, что убитые были гражданскими.
«В 1941 году в декабре месяце и начале 1942 года немцы привозили на опытную станцию на автомашине человек по 20—30, которых высаживали с машины, заставляли бегать по одному и бегущих расстреливали и складывали в вышеуказанную канаву в овраг и засыпали землёй», — заявил следователям рабочий опытной станции Моисей Шустов.
В Акте №1 комиссии от 13 сентября 1943 года сообщалось об обнаружении захоронений в окрестностях Часов Яра. Так, в 4 км от города следователи нашли 32 трупа, 30 из них женские. Местные опознали среди убитых учениц школы им. Чкалова и им. Горького в Артёмовске. Все тела имели следы от нескольких выстрелов.
За годы оккупации население Артёмовска сократилось более чем в два раза. Общий материальный ущерб от действий захватчиков за период оккупации превысил сумму в 437 млн рублей.
«Беспощадные расправы»
На допросе сторож ремонтной базы в посёлке Калиновка (располагалась на территории бывшего управления шахты № 4/4-бис) Дмитрий Ушаков заявил, что летом 1943 года был свидетелем расстрела немецкими офицерами молодой женщины и грудного ребёнка, а также применения нацистами машин-«душегубок» для уничтожения мирного населения.
Также он наблюдал как к шахте постоянно приезжали крытые машины. В них находись тела расстрелянных людей, которые немцы сбрасывали вниз. Некоторых людей нацисты расстреливали прямо у шахты.
- Протокол допроса свидетеля Д.М. Ушакова. 6 октября 1947 г. Сталино
- © фСБ РФ
«Расстрел советских людей производился ежедневно с начала 1942 года и до первых чисел сентября 1943 года… Немцы в целях сокрытия своих чудовищных преступлений перед отступлением пытались взорвать ствол шахты, но полностью этого сделать им не удалось», — рассказал Ушаков.
Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, в 1944 году бригада горных спасателей подняла 112 трупов с верхней части шахты, подъём остальных признан нецелесообразным по причине затопления ствола водой.
«В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что из 112 извлечённых останков тел 23 — женские, 7 — детские. Всего по оценкам комиссии в данном месте погребено более 75 тысяч советских граждан», — заявили в спецслужбе.
Также нацисты массово убивали людей в Славянске. Одним из палачей мирных жителей был обер-лейтенант Райнгольд Ягов, возглавлявший в этом городе Сталинской области специальную группу по борьбе с партизанами. О его преступлениях на допросе рассказал бывший повар 466-го полка 257-й пехотной дивизии Герберт Франке.
«Помощники Ягова Шнайдер и Геринг, когда приходили ко мне на кухню, хвастались, что они лично и Ягов допрашивали, избивали, а потом расстреляли около 140 человек, трупы которых свалили в ямы около соляного завода и завалили снегом и шлаком. Солдаты нашего полка называли Геринга «палачом Славянска»», — рассказал советским следователям Франке.
По словам военнопленного, в Славянске зверствовал и личный состав 466-го полка, причём по приказу командира 257-й дивизии Карла Пюхлера.
В разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин заявил, что истребление мирного населения Сталинской области и убийства военнопленных носили целенаправленный характер.
- Протокол допроса военнопленного германской армии Г. Франке. 7 октября 1947 г. Сталино
- © фСБ РФ
Таким образом гитлеровцы воплощали свои расовые идеи, предполагавшие уменьшение количества славянского населения. Кроме того, оккупанты намерено разрушали населённые пункты и убивали мужское население, опасаясь, что оно вступит в ряды партизан или Красной армии после освобождения, говорит Перелыгин.
«Немцы устраивали беспощадные расправы над гражданскими под предлогом борьбы с партизанами. Также они не хотели, чтобы Красная армия как-то использовала материальный и людской потенциал Донбасса. В их интересах было сделать из него пустыню. Уничтожение людей было безжалостным, а шахты использовались как могильники. Одна из них — шахта № 4/4-бис в Калиновском районе Донецка, где установлен мемориал тем, кого замучили и убили гитлеровцы», — сказал Перелыгин.
Как отметил Дмитрий Суржик, звериная жестокость нацистов объяснялась бешенством из-за неспособности обуздать партизанское движение и остановить натиск Красной армии.
«Народ Донбасса не был сломлен. Это приводило захватчиков в бешенство, которое они вымещали на мирных людях. Мужчины уничтожались, чтобы они не становились партизанами и солдатами, а женщины и дети уничтожалась для подрыва, как говорили немцы, «биологической силы русского народа», — сказал Суржик.
- Предупреждение оккупантов для мирных жителей Донбасса
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В ходе Сталинского процесса к высшей мере наказания были приговорены десять нацистских преступников. Однако в связи с отменой смертной казни в мае 1947 года они не были казнены и получили 25 лет заключения в исправительно-трудовых учреждениях.
После смерти Сталина все бывшие немецкие военнослужащие, пережившие лагеря, были отпущены, включая генерала Рёпке. Как сообщил Суржик, это произошло в результате так называемой «аденауэровской амнистии».
«Главные нацистские преступники были наказаны в ходе Нюрнбергского трибунала. Но большое количество судебных процессов проходило и в советских городах. Многие нацисты получали высшую меру наказания. Но при Хрущёве был взят курс на нормализацию отношений с ФРГ. В 1955 году Москва удовлетворила просьбу канцлера Конрада Аденауэра и отпустила осуждённых. Это было одно из самых спорных решений хрущёвской поры», — подытожил Суржик.
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