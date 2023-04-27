«Не оставалось других вариантов»: ФСБ опубликовала документы о смерти Гитлера

ФСБ РФ обнародовала документы о смерти Гитлера. Ведомство опубликовало рассекреченные материалы уголовного дела в отношении личного пилота нацистского фюрера — группенфюрера СС Ганса Баура. Наряду с документами, касающимися самого Баура, в деле сохранились материалы о деятельности других лиц, находившихся весной 1945 года в подземном бункере под зданием германской рейхсканцелярии, — в том числе личного адъютанта Гитлера — штурмбанфюрера СС Отто Гюнше. Во время заключения во внутреннюю тюрьму НКВД СССР Гюнше рассказал о последних днях руководства Третьего рейха своему сокамернику — полковнику Артуру Шварцу, а тот, в свою очередь, раскрыл содержание этих бесед советскому следствию.

ФСБ РФ обнародовала документы о смерти Адольфа Гитлера. Ведомство опубликовало показания пленного немецкого полковника Артура Шварца. Он раскрыл советскому следствию уникальную информацию о последних днях жизни руководителей Третьего рейха, полученную от личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше.

«В бомбоубежищах имперской канцелярии»

Российская спецслужба публикует заявление, переданное в советские органы государственной безопасности бывшим командиром немецкого миномётного полка полковником Артуром Шварцем. Он сообщил, что 10 мая 1945 года к нему в камеру был помещён штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше, который служил адъютантом от войск СС при Адольфе Гитлере. Шварц сообщил советским правоохранительным органам, что ему стало известно со слов Гюнше о событиях в Берлине весной 1945 года.

«Ставка Гитлера находилась в бомбоубежищах имперской канцелярии в Берлине. Военный комендант города Берлина находился со своим штабом в зданиях ОУХ на Бендлерштрассе. При Гитлере в ставке до последнего момента находились доктор Геббельс со своей семьёй, заместитель Гитлера по партии Борман, имперский руководитель гитлеровской молодёжи Аксманн, начальник генерального штаба Крепс, начальник адъютантуры и начальник управления личного состава армии генерал Бургдорф, офицер по связи с Гиммлером генерал-лейтенант войск СС Фенкетин (?). [Как указано в документе], последний был расстрелян по приговору полевого суда за попытку дезертировать», — говорится в заявлении Шварца.

Шварц также поделился с советским следствием полученной от Гюнше информацией о судьбе некоторых других приближённых к Гитлеру лиц: Борман погиб при перестрелке, Крепс, Бургдорф и Аксманн покончили с собой.

«Также и Геббельс вместе со всей своей семьёй покончил с собой после смерти Гитлера. Жена Геббельса перед своей смертью, прощаясь с Гюнше, сказала ему, что «так, как это сделал фюрер, он не должен был делать. Было бы совершенно немыслимо, чтобы семья Геббельса жила бы милостью Геринга», — говорится в заявлении немецкого офицера.

Полковник со ссылкой на слова Гюнше утверждал, что Гитлер покончил с собой 30 апреля, он боялся попасть в руки к русским.

«В ночь с 28 на 29 апреля Гитлер оформил бракосочетание втайне с женщиной лет 35, которую он знает около 15 лет и с которой он встречался время от времени в Берлине или в Зельцберге (Берхтесгаден). За 15 минут до своей смерти эта женщина также прощалась с Гюнше... Трупы были перенесены из бомбоубежища имперской канцелярии на костёр, разложенный во дворе, облиты бензином и сожжены. В сожжении трупов, кроме Гюнше, принимал участие шофёр, лётчик и камердинер Гитлера. Гюнше вместе с рядом других командиров СС 1 мая 1945 года сделал попытку прорваться, пройдя первоначально по туннелям метро до вокзала Фридрихштрассе, а затем через дворы и проломы до района Панков, где они наткнулись 2 мая на советские танки. Им стало известно 2 мая о капитуляции берлинского гарнизона, и, так как они не могли собрать солдат для прорыва, они сдались в плен», — пересказал Шварц то, что он услышал от адъютанта Гитлера.

По словам Гюнше, на завершающей стадии войны в Германии не существовало чёткого и единого руководства. Герман Геринг 22 апреля 1945 года объявил себя преемником Гитлера, ссылаясь на то, что нацистский фюрер не способен принимать самостоятельные решения. Однако, по мнению Гюнше, сам Геринг не пользовался авторитетом среди населения Германии. В свою очередь, Генрих Гиммлер установил связь с западными державами, за что был снят Гитлером с должности и исключён из партии. Где Гиммлер находился после этого, Гюнше не знал, но ссылался на слухи о его бегстве за границу.

«Гитлер не имел больше доверия и к своим войскам СС. Первый большой разрыв и потеря доверия произошли после того, как танковая армия СС под командованием Дитриха безуспешно провела операции в районе Будапешта. За эти неудачи Гитлер лишил их нарукавных знаков дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх» и других, а главнокомандующий Дитрих попал в опалу», — отмечал в своём заявлении Шварц.

«Конец фашистского проекта»

В дальнейшем Шварц сделал к своему заявлению ряд поправок и дополнений. Он рассказал, что в ходе допроса относительно судьбы Гитлера Гюнше изначально пытался скрыть истинное положение вещей и давал уклончивые ответы. Однако на допросе 12 мая 1945 года в Москве он рассказал всё как было, дав показания на 16 страницах. После этого он поделился с сокамерниками очередными подробностями апрельских событий в Берлине.

«Далее он рассказывал нам следующее: Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мёртвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц. Было намечено перевести ставку в Берхтесгаден (Обервальбург). Первый эшелон ставки уже направился туда ещё до того, как начался штурм Берлина. В этот эшелон входили почти все адъютанты, так что под конец оставались в Берлине только Гюнше и Бургдорф. Гитлер не был согласен с этим решением, так как он считал, что три армии (Буссе, Венк, Шрейнер) могут ещё спасти Берлин», — говорится в дополнениях к показаниям Шварца.

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По словам Гюнше, в последнее время перед смертью Гитлер держал себя так, что можно было сделать вывод о его сломленном душевном равновесии.

«Причём наряду с известием о том, что прорвать кольцо вокруг Берлина не удалось, большое влияние на него оказала телеграмма Геринга, в которой последний назначил себя его преемником, а также и известие о самочинных переговорах Гиммлера», — уточнил Шварц свой пересказ слов Гюнше.

По словам Гюнше, Гитлер не видел смысла куда-либо переносить свою ставку. Он чувствовал себя покинутым соратниками. Адъютант не слышал от Гитлера никаких высказываний относительно общей обстановки или будущего Германии. Звучали только призывы «держаться до последнего».

«Гитлер покончил с собой 30/IV, жена Гитлера незадолго до этого попрощалась с Гюнше, как я уже сообщал раньше. Гитлер и его жена покончили самоубийством в своём бомбоубежище в имперской канцелярии, где Гитлер якобы приказал камердинеру себя запереть. Трупы через запасной выход были вынесены во двор, где их положили на костёр, облили бензином и сожгли», — уточнил Шварц свои предыдущие показания.

При этом полковник со слов адъютанта Гитлера очень подробно описывает последний путь нацистского фюрера.

«Сначала вынесли тело Гитлера, он лежал на носилках и был закрыт покрывалом. Гюнше один видел, как выносили его труп. Вслед за ним сразу же вынесли труп его жены. Гюнше видел лицо жены Гитлера. Лица Гитлера он не видел, так как оно было закрыто покрывалом, но его ноги свешивались с носилок, и Гюнше безошибочно узнал ботинки, носки и брюки Гитлера. Когда костёр был подожжён, Гюнше ушёл в убежище и больше не присутствовал при сожжении, так как всё это очень сильно на него подействовало. Гюнше говорил, что об этом знают Геббельс, Кребс и Бургдорф (кто ещё знал об этом, неизвестно)», — отметил Шварц в своём заявлении.

На следующий день после смерти Гитлера убежище под имперской канцелярией было покинуто теми, кто в нём до этого скрывался.

Отто Гюнше

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Гюнше рассказал сокамерникам, что круг лиц, находившихся при Гитлере в последние дни его жизни, был узким. Высшие партийные и государственные органы ещё до наступления на Берлин эвакуировались на Запад, и в столице Третьего рейха остались лишь небольшие оперативные штабы. Перед самым окружением Берлина эти штабы на легковых машинах покинули город.

Гюнше также рассказал, что слышал о подготовке Гитлером политического завещания, согласно которому главой государства становился гросс-адмирал Карл Дёниц, а рейхсканцлером — Йозеф Геббельс.

«Связь со ставкой после окружения осуществлялась только по радио. Примерно с 23 апреля антенны часто были повреждены, и в последние дни никакой связи больше не было. Не было даже связи с начальником гарнизона Берлина на Бендлерштрассе. Настроение было у всех очень подавленное, так как больше уже не на что было надеяться. Возмущались и резко критиковали тех видных деятелей, которые уехали на Запад, как, например, Кейтель, Риббентроп, Лей. Особенно сильное возмущение вызвало поведение Геринга и Гиммлера», — отмечается в показаниях Шварца.

По словам историков, обнародованные ФСБ РФ материалы являются важнейшим источником информации о последних днях существования гитлеровского режима. Исследователи до сих пор не смогли восстановить со стопроцентной точностью все детали данных событий, и это способствует появлению конспирологических версий — в частности, относительно возможного бегства Гитлера из Германии.

Адольф Гитлер и его будущая жена Ева Браун

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«Адольф Гитлер пережил много покушений и был искушённой в политической борьбе личностью, поэтому многим было сложно поверить в то, что он мог просто покончить с собой. Тем не менее у нас нет никаких оснований считать, что нацистский фюрер пережил войну. Согласно многочисленным свидетельствам, в 1945 году он находился в ужасающем физическом состоянии. Он не выдержал бы долгого путешествия. Все разговоры о его бегстве — это попытки завоевать дешёвую популярность», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

По его словам, смерть Гитлера фактически поставила точку в истории существования Третьего рейха, так как установившийся после неё режим Дёница был нежизнеспособен и ничего уже не решал.

Поправки к заявлению полковника Артура Шварца

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«История сложилась таким образом, что у Гитлера не оставалось никаких других вариантов, кроме как покончить с собой», — заявил в комментарии RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Историк отметил, что, хотя в обстоятельствах смерти Гитлера остаются белые пятна, есть все основания полагать, что нацистский фюрер умер именно 30 апреля 1945 года. И весь имеющийся массив документов советских спецслужб, включая материалы из дела Баура, указывает на это.

Обложка американской военной газеты Stars and Stripes, 2 мая 1945 года

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