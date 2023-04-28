Жителей осаждённого Сталинграда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осаждённого Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны.
Жителей осаждённого Сталинграда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны
  • © РИА Новости / Аркадий Шайхет

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Законом лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», приравниваются к категории ветеранов Великой Отечественной войны, им предоставляются правовые гарантии соцзащиты.

Как информирует Nation News, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить