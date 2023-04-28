Жителей осаждённого Сталинграда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны
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Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Законом лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», приравниваются к категории ветеранов Великой Отечественной войны, им предоставляются правовые гарантии соцзащиты.
Как информирует Nation News, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.