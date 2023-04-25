Ветеран США рассказал, как проходила легендарная встреча на Эльбе в 1945 году

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Ветеран США Фрэнк Кон поделился воспоминаниями об одном из ключевых событий Второй мировой войны — легендарной встрече на Эльбе, когда советские войска встретились с войсками американских союзников 25 апреля 1945 года.

В беседе с телеканалом «Звезда» Кон сообщил, что в то время служил в разведке и получил приказ пересечь Эльбу с секретным поручением для советского командования — для выполнения этого задания его выбрал и взял с собой его командир.

«Когда мы оказались на другом берегу Эльбы, я и представить не мог, как нас встретят. Они обнимали нас, целовали, они окружили нас, мне предложили выпить водку. Мне было 19 лет, до этого я никогда не пил водку, и после небольшого глотка я понял, что не смогу выпить много этого напитка», — рассказал ветеран.

По возвращении они с командиром рассказали всем, какой радушный приём им оказали.

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