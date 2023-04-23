«Обеспечить высокую пробиваемость»: Владимир Ярыгин — о том, как создавался и совершенствовался пистолет «Грач»

Заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Ярыгин в интервью RT рассказал, как разрабатывался и модернизировался армейский пистолет «Грач», принятый на вооружение ВС РФ 20 лет назад. Оружие является одним из лучших пистолетов в мире в своём классе. Его производство было развёрнуто на Ижевском механическом заводе. Масса «Грача» с магазином без патронов составляет 0,95 кг, общая длина — 195 мм, прицельная дальность — 50 м, скорострельность — 30 выстрелов в минуту, вместимость магазина — 18 патронов. Как заявил Ярыгин, если со стороны военных будет соответствующий заказ, он готов продолжать совершенствовать «Грач».

— В этом году 9-мм пистолет Ярыгина (ПЯ) отметил своё 20-летие. Расскажите, пожалуйста, как проходили разработка и испытание этого оружия. Какие стояли на тот момент перед вами задачи?

— Всё началось ещё в 1991 году — с того, что ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление. — RT) Министерства обороны отправило нам, Ижевскому механическому заводу, и другим предприятиям (ЦКИБ СОО, ЦНИИТОЧМАШ) техническое задание (ТЗ) на разработку нового армейского пистолета. Опытно-конструкторская работа по нему получила шифр «Грач».

В нашем КБ разрабатывалось три прототипа: «Грач-1» создавался конструктором Алексеем Зароченцевым, «Грач-2» — мной, «Грач-3» на базе ПМ — Борисом Плецким и Рашидом Шигаповым. Основные наши задачи состояли в том, чтобы обеспечить в новом оружии высокую пробиваемость целей и повысить эксплуатационные качества.

В ТЗ говорилось, что армия должна получить пистолет, который с 25 м пробивал бы защиту 2-го класса (Бр2). Новое оружие должно было быть приспособлено под применение с двух рук и под стрельбу в затемнённых условиях. Кроме того, должен был быть указатель наличия патрона в патроннике, а постановка на предохранитель должна осуществляться как при спущенном курке, так и при взведённом.

Заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Ярыгин с пистолетом «Грач»

© пресс-служба Калашникова

В ГРАУ рассчитывали получить оружие с магазином вместимостью не менее 15 патронов. В итоге нашим коллективом был изготовлен двухрядный магазин на 18 патронов и в целом выполнены остальные требования военных.

В финал государственного конкурса вместе с моим «Грач-2» вышел образец ЦНИИТОЧМАШ — пистолет Петра Сердюкова СР-1. Испытания проходили на научно-исследовательском полигоне под Санкт-Петербургом. Проверялись все тактико-технические характеристики. Естественно, не всё сразу было гладко, и «Грач» пришлось дорабатывать. После двух лет доработки изделие было отправлено на предварительные испытания, которые предшествовали государственным приёмочным (контрольным) испытаниям. Требования военных были удовлетворены, и в 2003 году ПЯ был принят на вооружение.

Трудность проекта заключалась в том, что разрабатывался комплекс: не только пистолет, но и новый патрон под него — 7Н21. В таком порядке работы, как правило, не проходят. Чаще всего именно оружие создаётся под конкретный, уже существующий боеприпас. Так работать намного проще, потому что любые изменения в патроне влекут изменения в конструкции оружия.

Боеприпас к «Грачу» создавался специалистами ЦНИИТОЧМАШ. Скажу откровенно: параллельность в разработке пистолета и боеприпаса отняла много времени. Однако эти усилия принесли результат — и ПЯ получил достойный боеприпас.

Последний раз конструкция патрона 7Н21 менялась в 2011 году: полиэтиленовая «рубашка» (оболочка) пули была заменена на свинцовую.

При этом ПЯ может стрелять и другими боеприпасами 9 × 19 мм (9 mm Luger), но без гарантии бронепробиваемости и других показателей, присущих оружию с оригинальными боеприпасами.

Важно, что ПЯ получился надёжным. Перед принятием на вооружение он выдержал экзамен на соответствие очень строгим нормативам. В отличие от других стран, в России боевое оружие должно сохранять свои качества при резких перепадах температур, экстремальном воздействии пыли и влаги.

Приведу пример. На испытаниях в специальной холодильной камере ПЯ и патроны к нему подвергались воздействию экстремального холода. Затем пистолет оттаивал, на нём появлялись капли влаги, в таком состоянии пистолет снова отправляли в камеру на заморозку. Не каждый пистолет выдержал бы такую «закалку», но ПЯ справился и стрелял без замечаний.

Естественно, ПЯ прошёл и традиционное для нашего оружия испытание водой: пистолет погружали в воду, после этого он тоже исправно стрелял.

ПЯ на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби

© АО «Концерн «Калашников»

Но самый сложный экзамен был на пылестойкость, когда в специальном помещении создаётся пылевая буря, которая забивает все внутренности пистолета. Такие испытания чередуются с воздействием дождя, и после этого пистолет должен стрелять безотказно, что и делал ПЯ.

— Какие технические новшества вы смогли реализовать в «Граче»?

— Чтобы достичь требуемых тактико-технических характеристик, была выбрана схема работы автоматики с откатом затвора при коротком ходе ствола. Схема оказалась надёжной и обеспечила повышенный комфорт стрельбы.

Большой объём работ был связан с тем, что называется эргономикой, балансом. Сложной задачей стало создание компактного магазина большой вместимости, при этом должны были быть сохранены достаточно скромные габариты пистолета.

При разработке ПЯ мне сильно помогал мой предшествующий опыт изготовления спортивного оружия, а это без малого 20 лет стажа непрерывного творчества. Я чётко понимал, что пистолет должен быть эргономичным, с плавным мягким спуском, прекрасно укладываться в руку и оставаться там во время стрельбы. Я исходил из правила, что в оружии всё должно быть хорошо продумано, вплоть до формы рукоятки.

— Вы уже сказали, что «Грач» способен пробивать системы индивидуальной бронезащиты класса Бр2. Однако развитие средств индивидуальной защиты не стоит на месте. Может ли ПЯ пулей со стальным сердечником пробивать защиту более высоких классов?

— Я повторюсь: требование военных состояло в том, что пистолет должен пробивать защиту класса Бр2. Пробиваемость на испытаниях проверяется с нормативной дистанции 25 м. Конечно, на практике дистанции чаще бывают меньше, соответственно, вероятность пробития более тяжёлой защиты возможна.

Если же мы говорим про обычный патрон с «мягкой пулей» (со свинцовым сердечником. — RT), то к нему нет требований по пробивному действию.

— Вы наверняка получали обратную связь от наших военнослужащих, которые применяли ПЯ. Какие отзывы о вашем детище?

— Получал. Не обо всём могу говорить. Но в качестве примера могу сообщить, что пистолет успешно эксплуатируется пограничниками в экстремальных условиях Крайнего Севера и нашими военнослужащими в зоне СВО. Насколько я могу судить, из оружия много стреляют и запрашивают в боекомплект больше магазинов (в стандартный боекомплект входят два магазина на 18 патронов каждый. — RT).

— Тем не менее «Грач» критикуют за ряд особенностей. Среди них очень тугая пружина магазина, грубая обработка металла на губках магазина, проблемы с досылом менее мощных патронов в патронник.

— Буду отвечать по порядку. Пружина магазина пистолета действительно требует определённого усилия, иначе не получится обеспечить подачу патрона на линию досылания во время отката затвора в крайнее заднее положение. Поверьте, по сравнению с другими пистолетами у этого оружия не такая уж тугая пружина.

Если говорить о грубой обработке металла на губках магазина, то эта проблема появляется, когда боец неправильно его снаряжает. Магазин у нашего пистолета двухрядный, и многим трудно привыкнуть к нему, так как первоначально почти все учились обращаться с ПМ, где стандартное однорядное снаряжение патронов спереди под загибы.

Пистолет «Грач»

© РИА Новости / Антон Вергун

Патроны в магазин ПЯ необходимо вкладывать сверху так же, как в автомате Калашникова. К сожалению, не всегда так делается. Доходит до того, что бойцы ощущают воздействие загибов магазина.

Теперь про досыл менее мощных патронов в патронник. Я уже говорил, что пистолет предназначен для стрельбы 7Н21 и только с ним он гарантировано соответствует своим ТТХ.

Остальные патроны имеют разные характеристики, они отличаются от боевого боеприпаса. Наше оружие не обязательно должно быть приспособлено под них и обеспечивать гарантийные нормативы.

При этом факультативно мы, конечно же, проверяли каждый пистолет на работоспособность патронам 9 mm Luger. Никаких вопросов к оружию у нас не возникло.

— Также ПЯ иногда критикуют за «хрупкость» некоторых деталей и недостаточно безопасный спуск с боевого взвода.

— Скорее всего, определённые детали могут выходить из строя при очень большой нагрузке, высокой интенсивности стрельбы.

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Со своей стороны Ижевский механический завод как изготовитель проводит испытания каждого пистолета (производственные, приёмочные и приёмо-сдаточные). Также дважды в год по одному образцу отстреливается ресурс ПЯ, и по итогу он сохраняет свои функциональные возможности. Был случай, когда мы отстреляли 12 тыс. выстрелов. Запас прочности у ПЯ высокий, если его надлежащим образом эксплуатировать.

По поводу спуска с боевого взвода могу сказать, что мы заложили в пистолет классический механизм постановки на предохранительный взвод, который достаточно широко распространён в России и за рубежом.

Любой механизм требует отработки навыков применения. В ПЯ боец должен снять курок с шептала. Когда курок возвращается, его ставят на предохранительный взвод. Напомню, что пистолет прошёл все испытания и к механизму замечаний на предприятие не поступало.

— Какие технические решения были реализованы в модернизированном ПЯ? Насколько он отличается от базовой модели 2003 года?

— Любое оружие необходимо совершенствовать, адаптировать под новые тенденции, внедрять в его конструкцию более современные материалы. ПЯ тоже не стал исключением. Так, в образце 2020 года я несколько улучшил эргономику, ввёл регулируемое прицельное приспособление, поставил планку Пикатинни, которая позволяет устанавливать широкую линейку целеуказателей и различных оптических прицелов.

Но главное — это двукратное повышение ресурса пистолета, до 8 тыс. выстрелов. Это удалось сделать благодаря новому методу поверхностного упрочнения деталей, который разработали тольяттинские специалисты. Его суть заключается в деформационном воздействии на поверхность детали в насыщенной среде легирующим материалом и удалением концентраторов.

Также в ходе модернизации были разработаны две модификации ПЯ: с металлической и пластмассовой рамками. Это было сделано по решению Минобороны, но пока производство пистолетов с полимерной рамкой не стартовало.

— Есть ли у ПЯ дальнейший модернизационный потенциал?

— Безусловно, есть. ПЯ прожил 20 лет, а может прожить, как ПМ, ещё полвека, если его постоянно совершенствовать.

В ближайшей перспективе, как я считаю, имеет смысл разработать модификации ПЯ под патроны 9 × 21 мм и 7Н31 (9 × 19 с высокоскоростной пулей повышенной бронепробиваемости. — RT). Но на эти работы должен быть запрос со стороны заказчика.

— Является ли ПЯ конкурентом более новому пистолету Лебедева (ПЛ)? Сейчас этот пистолет принят на вооружение МВД, Росгвардией, ожидается, что в скором времени он войдёт в арсенал подразделений Минобороны.

— Я бы не торопился с какими-либо выводами. Этому оружию ещё предстоит проявить себя в вооружённых силах, а ПЯ этот путь уже прошёл и зарекомендовал себя как надёжное мощное оружие, сохраняющее свои боевые и эксплуатационные качества в разных природно-климатических условиях.

Пистолет Лебедева в руках своего создателя Дмитрия Лебедева

© АО «Концерн «Калашников»

— В вооружённых конфликтах последних десятилетий массово применяются автоматы, винтовки, пулемёты, реже — пистолеты-пулемёты. Сейчас идёт спецоперация и пистолеты почти не мелькают на кадрах боевых действий. У многих возникает вопрос: а нужен ли вообще армии пистолет, стоит ли направлять бюджетные средства на развитие данного типа огнестрельного оружия?

— Рассуждая о значении пистолетного оружия, необходимо говорить обо всех силовых структурах. В нашей стране пистолеты пользуются спросом у бойцов МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, ФСИН и других силовых ведомств. Пистолетами всегда вооружаются различные части спецназначения, в том числе армейские. Кроме того, в нашей армии кобуру с пистолетом традиционно носит офицерский состав.

Пистолет сохраняет свою актуальность как компактное индивидуальное оружие, и некоторые образцы имеют к тому же возможность стрельбы очередями. Опыт боевых действий во всём мире демонстрирует нам, что пистолет — это неплохое средство поражения противника на коротких дистанциях, в закрытых помещениях и узких пространствах. На практике пистолеты могут использоваться при зачистке зданий. А использование пистолетов в воинских подразделениях доказывает, что в вооружённых силах сохраняется потребность в этом оружии.