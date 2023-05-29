«Заточена под сверхвысокие дальности»: в России модернизировали снайперскую винтовку «Возмездие»
- DXL-3 «Возмездие»
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Компания LobaevArms модернизировала снайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие» после опыта её эксплуатации в СВО. Об этом сообщил основатель предприятия Владислав Лобаев в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».
«Старая версия — это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию, как и некоторые другие модели уже прошли», — рассказал Лобаев.
По его словам, в обновлённом изделии было заменено цевьё, затворная группа, появились новые ствольная коробка, шасси, флажок предохранителя и спусковой механизм.
Как отмечают разработчики, винтовка «Возмездие» относится к контрснайперскому оружию.
«Вся линейка DXL заточена под сверхвысокие дальности. Это значит — стрельба за пределом того, что считается возможным. Причём для моделей этой линейки это абсолютно нормальные дальности», — говорит Лобаев.
Он утверждает, что DXL-3 является самой дальнобойной снайперской винтовкой калибра 338 LM в мире. При этом она выпускается серийно и оснащена магазином.
На сайте компании указано, что DXL-3 способна поражать цели на расстоянии порядка 1800 м. При такой дальности изделие имеет высокий показатель кучности — 0,42 MOA.
В то же время винтовка отличается скорострельностью. Как пояснил Владислав Лобаев, из «Возмездия» при наличии соответствующего навыка можно делать прицельный выстрел примерно каждые две секунды.
«Реально сделать пять прицельных выстрелов за 12 секунд (из DXL-3 «Возмездие». — RT) на большое расстояние, но это при серьёзной сноровке... Это практически прицельный выстрел каждые две секунды», — говорит оружейник.
Вес винтовки составляет 7,9 кг, её длина — 1331 мм, высота — 190 мм, ширина — 60 мм. Усилие спуска на DXL-3 «Возмездие» может регулироваться в диапазоне от 250 г до 1500 г.
Винтовка оснащена планкой Пикатинни для установки дополнительного оборудования. По данным разработчиков, DXL-3 «Возмездие» может эксплуатироваться при температурах от —35 до +55 °С.
Ещё одним достоинством «Возмездия» разработчики также называют слабую отдачу при стрельбе. Напомним, при использовании крупных калибров выстрел из винтовки сопровождается сильной отдачей, что при частой стрельбе может приводить к травмам.
«Несмотря на свою мощь, отдача DXL-3 в .338 LM сопоставима с 223 Rem., и вы можете тренироваться столько, сколько нужно. Без риска для вашего здоровья», — говорится на сайте LobaevArms.
По словам аналитиков, боевые действия всегда являются главной проверкой для оружия, поэтому разработчикам нередко приходится вносить изменения в конструкцию, исходя из опыта эксплуатации.
«Внесение изменений в конструкцию оружия на основе отзывов военных — это распространённая практика. Аналогичные доработки производились во время конфликта в Сирии. Сейчас в ходе СВО используется очень много огнестрельного оружия, различной техники. В них вносятся доработки и конструктивные изменения», — заявил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.
Он добавил, что во время разработки оружие проходит «испытания в идеальных полевых условиях».
«В ходе тестов оружие подвергается различным испытаниям. Но в зоне боевых действий оно испытывает такие нагрузки, которые нельзя было воссоздать в заводских условиях. В результате выявляются недостатки или потребности в улучшении», — говорит специалист.
Схожей точки зрения придерживается и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.
«Боевые действия — это самый суровый экзамен. Любой вооружённый конфликт становится своеобразной экспериментальной лабораторией для разработчиков. Это обеспечивает военно-технический прогресс», — указал аналитик в комментарии RT.
«Антиматерия» и «Берсерк»
Стоит отметить, что в рамках СВО российские снайперы применяют также винтовки LobaevArms линейки TSVL-8 (тактическая снайперская винтовка).
«Фактически это конструктор. Стрелок может под боевую задачу модифицировать (винтовку. — RT)», — говорит Владислав Лобаев об этой линейке изделий.
В модификации «Берсерк» TSVL-8 стреляет на дистанцию 1200 м. Однако при установке другого ствола её дальность увеличивается до 1600 м. В этом варианте винтовка называется «Сталинград».
- TSVL-8 M4 «Антиматерия»
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Помимо этого, TSVL-8 может оснащаться оборудованием, которое снижает воздействие демаскирующих факторов — тепловой сигнатуры, пламени и звука выстрела. Это достигается в том числе за счёт установки модератора (приглушает шум от выстрела) и специального кожуха, снижающего заметность винтовки после выстрела для тепловизоров.
С таким оборудованием выпускается винтовка TSVL-8 M4 «Антиматерия», а также TSVL-8 M5 «Доминатор». Последняя является наиболее популярным из поставляемых компанией LobaevArms в зону СВО изделий.
«Этой винтовке отдаётся предпочтение в силу её универсальности», — пояснил Лобаев.
TSVL-8 M5 «Доминатор» — это модульная тактическая дальнобойная винтовка со встроенным модератором. Её кучность составляет 0,4 МОА, дальность — 1500м, вес — 8 кг.
Владислав Лобаев также рассказал и о перспективных разработках компании. В частности, её инженеры сейчас ведут работу над созданием дрона с установленным на нём снайперским оружием.
«Тот, кому удастся решить этот вопрос, навсегда изменит характер боевых действий. Потому что если вам удалось подвесить высокоточное оружие... захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то вы... можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать всё живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложно уязвимым для поражения огнём стрелкового оружия или каких-то других средств», — считает Лобаев.
По мнению аналитиков, компания LobaevArms внесла весомый вклад в оснащение российских бойцов современным оружием.
«Изделия в данном конфликте зарекомендовали себя очень хорошо. LobaevArms подходят очень скрупулёзно к изготовлению снайперских винтовок. При этом они учитывают мировой опыт. Специальная военная операция подтвердила высокое качество их продукции», — говорит Бутырин.
«Будут востребованы в войсках»
Стоит отметить, что у российских снайперов, работающих в зоне СВО, может появиться ещё одна новинка. 26 мая концерн «Калашников» сообщил о подготовке к принятию на вооружение снайперской винтовки Чукавина (СВЧ).
- Снайперская винтовка СВЧ
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«В настоящее время начались поставки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в адрес Заказчика. Одновременно идёт работа по подготовке постановления Правительства Российской Федерации о принятии СВЧ на вооружение», — говорится в релизе концерна.
Как сообщается на сайте разработчика, СВЧ обладает «современной эргономикой, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства». При этом винтовка сохранила надёжность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Масса СВЧ без магазина составляет 4,8 кг, общая длина с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм, длина ствола — 620 мм.
Винтовка использует патроны калибра 7,62х54 мм и может поражать цели на расстоянии до 1 км. Предполагается, что она придёт на смену использующейся в войсках со времён СССР снайперской винтовке Драгунова.
По словам аналитиков, в условиях СВО в ВС РФ будут востребованы как винтовки Чукавина, так и оружие Лобаева.
«Снайперская винтовка Чукавина — очень хорошее оружие. То же можно сказать и о винтовках Лобаева. На фоне СВО изделия обоих производителей будут востребованы в войсках», — заключил Александр Бутырин.
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