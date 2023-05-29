«Заточена под сверхвысокие дальности»: в России модернизировали снайперскую винтовку «Возмездие»

Российская оружейная компания LobaevArms по ходу проведения СВО модернизировала снайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие». Об этом заявил основатель предприятия Владислав Лобаев в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, в обновлённом изделии были заменены цевьё, затворная группа, ствольная коробка, шасси, флажок предохранителя и спусковой механизм. Как отмечают разработчики, винтовка «Возмездие» относится к контрснайперскому оружию и является самой дальнобойной в мире в таком калибре. Аналитики прогнозируют, что подобное оружие будет востребовано в войсках как в ходе военной операции по защите Донбасса, так и в дальнейшем.

Компания LobaevArms модернизировала снайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие» после опыта её эксплуатации в СВО. Об этом сообщил основатель предприятия Владислав Лобаев в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Старая версия — это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию, как и некоторые другие модели уже прошли», — рассказал Лобаев.

По его словам, в обновлённом изделии было заменено цевьё, затворная группа, появились новые ствольная коробка, шасси, флажок предохранителя и спусковой механизм.

Как отмечают разработчики, винтовка «Возмездие» относится к контрснайперскому оружию.

«Вся линейка DXL заточена под сверхвысокие дальности. Это значит — стрельба за пределом того, что считается возможным. Причём для моделей этой линейки это абсолютно нормальные дальности», — говорит Лобаев.

Он утверждает, что DXL-3 является самой дальнобойной снайперской винтовкой калибра 338 LM в мире. При этом она выпускается серийно и оснащена магазином.

На сайте компании указано, что DXL-3 способна поражать цели на расстоянии порядка 1800 м. При такой дальности изделие имеет высокий показатель кучности — 0,42 MOA.

В то же время винтовка отличается скорострельностью. Как пояснил Владислав Лобаев, из «Возмездия» при наличии соответствующего навыка можно делать прицельный выстрел примерно каждые две секунды.

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«Реально сделать пять прицельных выстрелов за 12 секунд (из DXL-3 «Возмездие». — RT) на большое расстояние, но это при серьёзной сноровке... Это практически прицельный выстрел каждые две секунды», — говорит оружейник.

Вес винтовки составляет 7,9 кг, её длина — 1331 мм, высота — 190 мм, ширина — 60 мм. Усилие спуска на DXL-3 «Возмездие» может регулироваться в диапазоне от 250 г до 1500 г.

Винтовка оснащена планкой Пикатинни для установки дополнительного оборудования. По данным разработчиков, DXL-3 «Возмездие» может эксплуатироваться при температурах от —35 до +55 °С.

Ещё одним достоинством «Возмездия» разработчики также называют слабую отдачу при стрельбе. Напомним, при использовании крупных калибров выстрел из винтовки сопровождается сильной отдачей, что при частой стрельбе может приводить к травмам.

«Несмотря на свою мощь, отдача DXL-3 в .338 LM сопоставима с 223 Rem., и вы можете тренироваться столько, сколько нужно. Без риска для вашего здоровья», — говорится на сайте LobaevArms.

По словам аналитиков, боевые действия всегда являются главной проверкой для оружия, поэтому разработчикам нередко приходится вносить изменения в конструкцию, исходя из опыта эксплуатации.

«Внесение изменений в конструкцию оружия на основе отзывов военных — это распространённая практика. Аналогичные доработки производились во время конфликта в Сирии. Сейчас в ходе СВО используется очень много огнестрельного оружия, различной техники. В них вносятся доработки и конструктивные изменения», — заявил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Он добавил, что во время разработки оружие проходит «испытания в идеальных полевых условиях».

«В ходе тестов оружие подвергается различным испытаниям. Но в зоне боевых действий оно испытывает такие нагрузки, которые нельзя было воссоздать в заводских условиях. В результате выявляются недостатки или потребности в улучшении», — говорит специалист.

Схожей точки зрения придерживается и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Боевые действия — это самый суровый экзамен. Любой вооружённый конфликт становится своеобразной экспериментальной лабораторией для разработчиков. Это обеспечивает военно-технический прогресс», — указал аналитик в комментарии RT.

«Антиматерия» и «Берсерк»

Стоит отметить, что в рамках СВО российские снайперы применяют также винтовки LobaevArms линейки TSVL-8 (тактическая снайперская винтовка).

«Фактически это конструктор. Стрелок может под боевую задачу модифицировать (винтовку. — RT)», — говорит Владислав Лобаев об этой линейке изделий.

В модификации «Берсерк» TSVL-8 стреляет на дистанцию 1200 м. Однако при установке другого ствола её дальность увеличивается до 1600 м. В этом варианте винтовка называется «Сталинград».

TSVL-8 M4 «Антиматерия»

РИА Новости

© Сергей Аверин

Помимо этого, TSVL-8 может оснащаться оборудованием, которое снижает воздействие демаскирующих факторов — тепловой сигнатуры, пламени и звука выстрела. Это достигается в том числе за счёт установки модератора (приглушает шум от выстрела) и специального кожуха, снижающего заметность винтовки после выстрела для тепловизоров.

С таким оборудованием выпускается винтовка TSVL-8 M4 «Антиматерия», а также TSVL-8 M5 «Доминатор». Последняя является наиболее популярным из поставляемых компанией LobaevArms в зону СВО изделий.

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«Этой винтовке отдаётся предпочтение в силу её универсальности», — пояснил Лобаев.

TSVL-8 M5 «Доминатор» — это модульная тактическая дальнобойная винтовка со встроенным модератором. Её кучность составляет 0,4 МОА, дальность — 1500м, вес — 8 кг.

Владислав Лобаев также рассказал и о перспективных разработках компании. В частности, её инженеры сейчас ведут работу над созданием дрона с установленным на нём снайперским оружием.

«Тот, кому удастся решить этот вопрос, навсегда изменит характер боевых действий. Потому что если вам удалось подвесить высокоточное оружие... захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то вы... можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать всё живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложно уязвимым для поражения огнём стрелкового оружия или каких-то других средств», — считает Лобаев.

По мнению аналитиков, компания LobaevArms внесла весомый вклад в оснащение российских бойцов современным оружием.

«Изделия в данном конфликте зарекомендовали себя очень хорошо. LobaevArms подходят очень скрупулёзно к изготовлению снайперских винтовок. При этом они учитывают мировой опыт. Специальная военная операция подтвердила высокое качество их продукции», — говорит Бутырин.

«Будут востребованы в войсках»

Стоит отметить, что у российских снайперов, работающих в зоне СВО, может появиться ещё одна новинка. 26 мая концерн «Калашников» сообщил о подготовке к принятию на вооружение снайперской винтовки Чукавина (СВЧ).

Снайперская винтовка СВЧ

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«В настоящее время начались поставки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в адрес Заказчика. Одновременно идёт работа по подготовке постановления Правительства Российской Федерации о принятии СВЧ на вооружение», — говорится в релизе концерна.

Как сообщается на сайте разработчика, СВЧ обладает «современной эргономикой, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства». При этом винтовка сохранила надёжность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Масса СВЧ без магазина составляет 4,8 кг, общая длина с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм, длина ствола — 620 мм.

Винтовка использует патроны калибра 7,62х54 мм и может поражать цели на расстоянии до 1 км. Предполагается, что она придёт на смену использующейся в войсках со времён СССР снайперской винтовке Драгунова.

По словам аналитиков, в условиях СВО в ВС РФ будут востребованы как винтовки Чукавина, так и оружие Лобаева.