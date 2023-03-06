«Должна стать хорошим помощником»: как российская система управления может повысить эффективность стрелкового оружия

В России разрабатывается специальная система управления огнём из стрелкового оружия. Об этом заявил главный конструктор стрелкового направления концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. По его словам, комплекс будет выполнять достаточно большой спектр задач вместо военнослужащего. В частности, он сможет обнаруживать вражеский объект, захватывать его в прицел, делать поправки на погоду и дистанцию стрельбы. Как полагают эксперты, такая система прежде всего необходима российским снайперам. Изделие может заменить лазеры, портативные метеостанции, дальномеры и баллистические калькуляторы, которые военнослужащие берут с собой на боевые задания.

Концерн «Калашников» разрабатывает специальную систему управления огнём из стрелкового оружия. Об этом сообщил главный конструктор стрелкового направления компании Сергей Уржумцев в комментарии программе «Военная приёмка» телеканала «Звезда».

«У нас открыта отдельная программа по системе управления огнём стрелкового вооружения. Мы работаем в этом направлении. Я прогнозирую, что в ближайшее время мы выведем на рынок подобные системы», — сказал Уржумцев.

Как он пояснил, в последние три-четыре года в мире наблюдается тенденция повышения эффективности поражения из стрелкового оружия за счёт интеграции систем управления.

«Она позволяет выполнять достаточно большой спектр задач, которые в текущей парадигме выполняет человек. Например — обнаружение цели, захват цели в прицел, введение поправок в зависимости от метеоданных, дальности стрельбы», — пояснил Уржумцев.

Как рассказали журналисты телеканала, на прошедшей в 20-х числах февраля в Абу-Даби международной оружейной выставке IDEX-2023 была продемонстрирована снайперская винтовка с интегрированной в неё системой управления.

Образец был представлен на стенде бельгийской компании FN Herstal. Зарубежная система управления состоит из оптического прицела, лазерного дальномера, баллистического калькулятора (вычислитель), встроенной портативной метеостанции, уточнялось в программе.

На спусковом крючке винтовки FN Herstal установлено приспособление, которое не даёт бойцу возможности выстрелить, пока марка прицела не будет совмещена с целью. Похожую разработку на IDEX представила и израильская компания Smart Shooter.

Прямой наводкой

Как рассказал в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, появление первых образцов системы управления огнём стрелкового оружия — результат миниатюризации средств автоматизации. По его словам, современные технологии позволяют создавать достаточно компактные изделия.

«В последние десятилетия системы управления огнём широко применяются в средствах ПВО, танках, артиллерийских комплексах, бронемашинах. Массово используются разнообразные дистанционно управляемые модули, которые в том числе устанавливаются на автомобили. Теперь эволюция систем управления подобралась и к индивидуальному оружию», — пояснил Суворов.

Он считает, что система прежде всего пригодится снайперам. Она включает часть приспособлений, которые сейчас мастера точной стрельбы берут с собой на боевые задания. Речь идёт о малогабаритных лазерных приборах, портативных метеостанциях, цифровых дальномерах и баллистических калькуляторах.

Винтовка с навесным оборудованием от компании FN Herstal

© fnherstal.com

«Идея создания такой системы выглядит привлекательной, так как на оружие предлагается интегрировать почти всё необходимое для боевой работы снайпера. Ему необходимо понимать расстояние до цели, подбирать нужные углы прицеливания, делать поправку на ветер и осадки. Сейчас это оборудование переносит сам снайпер с наблюдателем-корректировщиком», — добавил Суворов.

Как считает эксперт, эффективность применения такой системы управления огнём ещё предстоит оценить в зависимости от конкретной ситуации на поле боя. Тем не менее её отдельные элементы уже доказали свою востребованность. Среди них компактный баллистический вычислитель, говорит Суворов.

Это устройство, которое необходимо главным образом для определения углов прицеливания. Исходные данные для расчётов вводятся вручную либо автоматически.

Считается, что баллистический вычислитель значительно повышает ситуационную осведомлённость бойцов и эффективность стрельбы на большие дистанции.

Приспособление применяется для стрельбы прямой наводкой из танков, БМП и зенитных пушек.

Также его используют снайперы. Как говорится в материалах Минобороны РФ, с помощью баллистических калькуляторов и метеостанций военнослужащий «делает точные расчёты, чтобы с первого выстрела поразить мишень в полевых условиях».

Значение данного приспособления высоко оценивают и на Западе. Так, на сайте FN Herstal утверждается, что интегрированный в винтовку баллистический калькулятор сокращает время на обнаружение и ликвидацию противника на 40% и повышает точность стрельбы на 25%. При этом он облегчает снаряжение снайперов на 6 кг, заменяя, как полагают специалисты, переносное оборудование с аналогичными функциями.

Опубликованные показатели FN Herstal были достигнуты в ходе испытаний снайперских винтовок калибра 7,62 и 12,7 мм французскими военнослужащими. Сама компания продвигает на рынке винтовки FN SCAR-H PR и FN SCAR-H TPR под патрон 7,62 × 51 мм, предлагая устанавливать на них баллистические вычислители FN Elity.

Умный комплекс

Как предположил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, концерн «Калашников» в кооперации с другими отечественными предприятиями способен создать достойный опытный образец системы управления огнём для стрелкового оружия, в том числе снайперского.

«Думаю, что «Калашникову» и другим нашим предприятиям по плечу такая задача. Тем более, насколько я понимаю, у РФ есть определённый задел в плане автоматизации стрельбы из снайперского оружия. На мой взгляд, оно неизбежно будет автоматизировано или даже роботизировано, получит элементы искусственного интеллекта», — сказал Хроленко.

Снайпер ВС РФ

© Минобороны России

Известно, что ранее российская промышленность прорабатывала возможность создания дистанционно управляемой снайперской винтовки. Ранее в интервью РИА Новости гендиректор частного предприятия — разработчика и производителя стрелкового оружия ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин сообщил, что его компания работает в этом направлении наряду с американскими предприятиями.

При этом, по словам собеседника агентства, говорить о практичности такой винтовки «по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно».

«Некоторые американские компании постарались интегрировать инновационные оптические системы с винтовкой, создав умный комплекс на дистанционном управлении, но вскоре после анонса подобных систем в СМИ появилась информация об их взломе с демонстрацией огромного числа их недостатков», — пояснил Злобин.

Как отметил Хроленко, многие страны мира пытаются усовершенствовать снайперские винтовки, чтобы сохранить жизни военнослужащих и уменьшить вероятность ошибок при выборе цели и подготовке к стрельбе.

«Снайперы всегда подвергаются немалой опасности. К тому же, как и любым другим военнослужащим, им свойственно допускать ошибки из-за усталости, эмоционального возбуждения. В этом плане система, над которой работает «Калашников», должна стать хорошим помощником», — рассуждает Хроленко.

Российский снайпер на позиции в районе Артёмовска

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Как считает Сергей Суворов, при разработке системы управления огнём крайне важно выдержать достаточно жёсткие ограничения по массе и габаритам. По его мнению, элементы такого изделия должны удобно размещаться на винтовке и не мешать бойцу при передвижении.