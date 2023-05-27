Эргономика, надёжность и удобство: концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 с учётом опыта СВО

Усовершенствованный автомат АК-12 стал более надёжным, эргономичным и удобным, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, модернизация проводилась с учётом рекомендаций военных по итогам боевого опыта применения этого оружия в зоне СВО. Как рассказал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, в автомате были улучшены ударно-спусковой механизм, диоптрический прицел, усилены цевьё и ствольная накладка, убран один из режимов стрельбы. Сейчас автомат проходит цикл испытаний, после чего будет передан в войска. По мнению экспертов, конструкторам «Калашникова» удалось повысить эксплуатационные качества АК-12 по сравнению с образцом, который был принят на вооружение в 2018 году.

Общевойсковой автомат АК-12 образца 2023 года стал более надёжным, эргономичным и удобным, заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников в стрелковом центре предприятия в КВЦ «Патриот». По его словам, оружие было доработано с учётом опыта, полученного в зоне СВО.

«Если говорить конкретно про АК-12, там много изменений, но могу сказать о двух вещах. Новый эргономичный приклад — он другой, есть конструктивные особенности, которые позволяют вести стрельбу более удобным образом. И переводчик огня — раньше он был в трёх позициях: одиночный выстрел, двойной выстрел и автоматический огонь. По пожеланиям бойцов и заказчика (Минобороны) мы убрали отсечку под два выстрела — это оказалось невостребованным», — сказал Лушников.

Он отметил, что специалисты концерна «Калашников» тесно взаимодействуют с военными, приспосабливая оружие под их рекомендации. Президент концерна заявил, что АК-12 будет и дальше совершенствоваться, а одна из его модификаций может стать менее габаритной.

«АК-12 себя проявил, он крайне востребован. Всё, что мы поставляем Минобороны, насколько мне известно, практически сразу оказывается на театре военных действий, и это говорит само за себя. Конечно, любой продукт требует постоянного совершенствования, развития, поэтому мы не останавливаемся, мы постоянно взаимодействуем с пользователями, с заказчиком, понимаем их потребности: как нужно менять конструкцию, какие должны быть потребительские качества, эргономика. Мы постоянно в этом направлении работаем», — добавил Лушников в интервью RT.

Напомним, АК-12 был принят на вооружение в 2018 году. Его базовая версия выпускается в калибре 5,45 мм. Также концерн производит модификацию под калибр 7,62 мм — АК-15. Оружие поставляется в Сухопутные войска, ВДВ и Морскую пехоту РФ.

Автомат был разработан на базе АК-74М коллективом под руководством Сергея Уржумцева, который занимает должность главного конструктора концерна. АК-12 на 54% унифицирован с предшественником, от которого он унаследовал высокую надёжность, безотказность и относительно невысокую стоимость производства. При этом АК-12 точнее, эргономичнее и «выносливее» при безостановочной стрельбе, чем АК-74М.

Масса АК-12/АК-15 с магазином без патронов составляет 3,7 кг, длина ствола — 415 мм, ёмкость магазина — 30 патронов, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.

Среди преимуществ автомата — возможность установки целого спектра дополнительных приспособлений: прицелов, приборов ночного видения, фонарей, целеуказателей, а также принцип вывешенного ствола, что позволило повысить кучность стрельбы.

Усиление конструкции

Как рассказал на встрече с журналистами в КВЦ «Патриот» Сергей Уржумцев, поставки АК-12 в войска начались в 2019 году. В процессе эксплуатации у военных возникли определённые замечания и рекомендации, которые наряду с опытом боевого применения этого оружия в ходе СВО легли в основу конструктивных изменений.

В автомате образца 2023 года был переработан ударно-спусковой механизм, в частности, исключён режим отсечки по два выстрела — по причине того, что он усложнял обслуживание и эксплуатацию.

«Мы возвращаемся к стандартной схеме, когда спусковой механизм имеет три положения: положение предохранения, одиночный и автоматический огонь. Плюсом к этой опции мы вводим двусторонний орган управления предохранительным механизмом», — пояснил главный конструктор.

АК-12 в одной из воинских частей ВС РФ

РИА Новости

© Павел Львов

По его словам, с обеих сторон АК-12 установлены специальные рычаги, которыми можно управлять, не отрывая руку от пистолетной рукоятки.

«Мало того, внутри ствольной коробки сейчас появляется дополнительная деталь, которая блокирует подвижную систему автомата, когда оружие находится на предохранителе. Это сделано для того, чтобы не было возможности большого перемещения затворной рамы при определённых ударных нагрузках — при стрельбе из подствольного гранатомёта, при каких-то ударах», — добавил Уржумцев.

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Конструктор пояснил, что новое техническое решение позволит меньше деформировать предохранительный и ударно-спусковой механизмы, которые были менее устойчивы к нагрузкам в предыдущих моделях АК.

Также, как рассказал Уржумцев, АК-12 образца 2023 года оснащён новым фиксированным дульным пламегасителем взамен съёмного дульного тормоза-компенсатора. Такой подход облегчает установку приборов для бесшумной стрельбы.

Наряду с этим автомат получил улучшенный диоптрический прицел, в котором появился перекидной целик с отверстиями разного диаметра (1,8 мм и 4,5 мм) для удобства прицеливания на различных дистанциях, при разных погодных условиях и освещённости. Как объяснил конструктор, целик диаметра 4,5 мм нужен для эффективной стрельбы на дистанциях 100—150 м, в условиях загрязнения, запыления, при дожде или недостаточной освещённости. При стрельбе на большие дистанции одним движением можно переключиться на диаметр 1,8 мм.

Комментируя изменения в прикладе, Уржумцев сообщил, что АК-12 стал оснащаться съёмной «тактической щекой», которая облегчает работу с автоматом при установке различных оптико-электронных приборов.

Улучшения также коснулись цевья и ствольной накладки. По словам конструктора, военные отмечали недостаточную прочность и повышенную теплоотдачу пластмассы, из которой изготавливались данные элементы.

«В данном случае конструкция усилена за счёт утолщения отдельных элементов. Накладка сейчас имеет дополнительные точки крепления... Накладка уже не люфтит. Относительно неё крепится цевьё дополнительными точками крепления», — отметил главный конструктор концерна «Калашников».

Военнослужащий новороссийского десантно-штурмового горного соединения с АК-12

© Министерство обороны РФ

Кроме того, он рассказал об упрощении сборки-разборки АК-12 образца 2023 года по образцу предыдущих моделей.

Сейчас автомат проходит цикл испытаний с целью подтверждения целесообразности внесённых изменений, уточнил Уржумцев. Проверка обновлённого оружия должна завершиться до середины июня. При этом в ближайшее время партия из 100 единиц модифицированных АК-12 будет передана Минобороны РФ для войсковой эксплуатации.

«Надёжность и удобство»

Как отметили опрошенные RT эксперты, специалисты концерна проделали большую работу по устранению замечаний со стороны участников СВО и Минобороны РФ. Прежде всего были улучшены эксплуатационные качества АК-12.

«АК-12 прошёл испытание в реальных боевых условиях. Нормальной практикой всегда была доработка принятого на вооружение образца. В данном случае мы получили автомат образца 2023 года, в котором реализованы технические решения с целью повышения надёжности и удобства оружия. Видно, что специалисты концерна внимательно отнеслись к пожеланиям военных», — сказал обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

По его мнению, усовершенствованный АК-12 действительно стал проще в эксплуатации, эргономичнее и ещё удобнее с точки зрения использования дополнительных приспособлений — глушителей, прицелов, целеуказателей. Эксперт обратил внимание на новый диоптрический прицел, который должен повысить точность стрельбы на небольших дистанциях.

«Главная особенность АК-12 — в меньшей отдаче, повышенной кучности стрельбы и возможности установки широкого спектра дополнительных устройств. Да, возникли проблемы с диоптрическим прицелом, но специалисты оперативно внесли изменения. Я уверен, что теперь из обновлённого автомата будет намного комфортнее вести огонь во время осадков, в полевых условиях и при различной освещённости», — считает Бутырин.

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. В разговоре с RT он обратил внимание, что создатели АК-12 прислушались к нареканиям по выносливости материалов и отдельных узлов. По этой причине были усилены цевьё и ствольная накладка. Немаловажным решением стало и повышение надёжности ударно-спускового механизма.

«Объявленные конструктивные изменения не стоит воспринимать критично. Это практически тот же самый автомат, который был принят на вооружение в 2018 году. Изменения с точки зрения конструкции можно назвать косметическими, но эта доработка важна для удобства эксплуатации в реальных боевых условиях», — пояснил Корнев.

Общевойсковой автомат АК-12

РИА Новости

© Алексей Паньшин

По его словам, любой боевой опыт всегда становится стимулом для совершенствования штатного вооружения и создания новых образцов. Корнев уверен, что в зоне СВО АК-12 показал себя достойным индивидуальным оружием — главным образом благодаря хорошей кучности и приспособленности к установке дополнительных устройств.