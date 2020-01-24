«Можно применять в любой точке мира»: на что способны российские аэромобильные группы

В Южном военном округе на полигоне Николо-Александровский пройдут учения мотострелковых подразделений 49-й общевойсковой армии, сообщает Минобороны РФ. В манёврах примет участие аэромобильная группа — новый тип боевых единиц в российской армии. Такие группы, оснащённые багги, гранатомётами и самоходными миномётами, созданы в каждом мотострелковом батальоне ЮВО. Ранее в Минобороны отмечали, что аэромобильные формирования «предназначены для ведения боевых действий со скрытой переброской войск по воздуху». Эксперты указывают, что такие формирования в российской армии появились после сирийской кампании. Военные аналитики называют их «силами быстрого реагирования», функционал которых схож с задачами, традиционно возложенными на ВДВ.

В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский пройдут тактико-специальные занятия с военнослужащими аэромобильных войск мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В ходе учений усиленное мотострелковое подразделение совершит 30-километровый марш на штатной военной технике. При этом личный состав аэромобильной группы будет переброшен в район выполнения задач вертолётами Ми-8АМТШ «Терминатор». По легенде, мотострелки должны уничтожить базу боевиков, которую ранее обнаружили беспилотники.

«Личный состав (аэромобильной группы. — RT) отработает различные способы высадки десанта и огневого поражения условного противника, а также выполнит упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, противотанковых гранатомётов РПГ-7В и миномётных комплексов 2С12 «Сани», — сообщает пресс-служба ЮВО.

«Быстрый манёвр в новые районы»

Создание аэромобильных подразделений в мотострелковых батальонах Южного военного округа началось в декабре 2018 года в соответствии с распоряжением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Практическое применение новых боевых единиц началось уже в феврале 2019-го.

«В каждом мотострелковом батальоне создана аэромобильная группа. На вооружении таких групп имеются: лёгкие автомобили «багги», противотанковые гранатомёты, автоматические гранатомёты «Пламя», миномётные комплексы «Сани», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Аэромобильные группы появились в частях морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии, на российских базах в Армении и Абхазии, в мотострелковых подразделениях Волгоградской области и республик Северного Кавказа.

Как уточняют в Минобороны РФ, на учениях личный состав аэромобильной группы отрабатывает в основном рейдовые действия, «актуальные в современных вооружённых конфликтах». Высадка военнослужащих на условный театр военных действий (ТВД) производится под прикрытием ударных вертолётов.

Также в задачи аэромобильной группы входит захват плацдарма и ведение боя до подхода главных сил. Помимо багги, некоторые формирования на Северном Кавказе используют для передвижения квадроциклы высокой проходимости.

Чаще всего на занятиях по боевой подготовке аэромобильные группы отрабатывают ликвидацию диверсионно-разведывательных групп противника и объектов незаконных вооружённых формирований (НВФ).

Военнослужащие РФ отрабатывают задачи под прикрытием БТР

© Министерство обороны РФ

«Аэромобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытой переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью новых подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку осуществляют приданные ударные вертолёты армейской авиации ЮВО», — поясняется на сайте Минобороны.

Согласно энциклопедии Минобороны РФ, аэромобильные войска используются для переброски в тыл противника «с последующим быстрым манёвром в новые районы». В их задачи входят уничтожение важных объектов противника, обеспечение высадки морского и воздушного десанта, удары по резервам и воспрепятствование организованному отступлению противника.

«Разведка и реагирование»

Как считают эксперты, появление аэромобильных групп — в том числе результат внедрения в подразделениях юга России сирийского опыта. Нынешний командующий ЮВО руководил группировкой ВС РФ в арабской республике с сентября 2015 года по июнь 2016 года. За заслуги при исполнении воинского долга президент РФ Владимир Путин вручил Александру Дворникову золотую звезду Героя России.

«Опыт создания аэромобильных подразделений был заимствован из боевых действий, которые велись в Сирии, и, скорее всего, он будет распространён на другие военные округа. За такими формированиями будущее», — отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

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Эксперт напомнил, что аэромобильные группы участвовали в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое получило высокую оценку президента РФ Владимира Путина. На манёврах возможности этих подразделений были продемонстрированы руководству России, зарубежным гостям и наблюдателям.

«Главные задачи аэромобильных групп — это разведка и реагирование на различные угрозы. По сути, они используются как силы быстрого реагирования. В распоряжении аэромобильных подразделений средства, которые позволяют быстро развёртываться на местности после переброски авиацией. В принципе, их можно применять почти в любой точке мира», — пояснил Леонков.

Аналитик полагает, что появление аэромобильных групп — показатель роста боевых возможностей Сухопутных войск РФ. Функционал военнослужащих данных частей близок к задачам, которые возложены на ВДВ, — оперативная переброска в тыл противника, захват и удержание плацдарма.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин также считает, что по своим возможностям аэромобильные войска приближаются к «крылатой пехоте». В комментарии RT он заявил, что на сегодняшний день аэромобильные группы способны выполнять часть задач, свойственных десантникам.

Военнослужащие РФ на учениях

© Министерство обороны РФ

«Вполне возможно, что при создании аэромобильных групп заимствовался в том числе опыт ВДВ, где ещё до сирийской операции (сентябрь 2015 года. — RT) появились багги и квадроциклы. Эти лёгкие транспортные средства широко востребованы на современном ТВД. В зависимости от характера местности, они позволяют ускорить перемещение военнослужащих, эвакуацию раненых и подвоз боеприпасов», — рассказал Литовкин.

Как подчеркнул аналитик, у России достаточно средств и технических ресурсов для массового производства разнообразных лёгких транспортных средств, повышающих манёвренность мотострелковых войск. По его словам, мобильность армейских подразделений — один из ключевых факторов успеха в современном конфликте.