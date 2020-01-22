Замглавкома сухопутных войск и советник Шойгу: какие перестановки произвёл Путин в руководстве вооружённых сил

Бывший полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. Одновременно занимавший эту должность Александр Ленцов перешёл на пост советника министра обороны. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Как отмечают эксперты, в свете поставленных президентом во время послания Федеральному собранию задач и назначения нового кабмина требуются люди высокой степени организации и с управленческим опытом.

Владимир Путин произвёл перестановки в Минобороны и ВС России. На сайте Кремля был размещён указ «О назначении на должность в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Согласно документу, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов освобождён от занимаемой должности и назначен советником министра обороны РФ.

Вместо него новым замглавкома станет генерал-лейтенант Александр Матовников, ранее работавший на посту полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В своём Instagram Матовников поблагодарил жителей СКФО «за сотрудничество и поддержку», а руководителей всех субъектов региона — «за общее стремление к единым целям по улучшению уровня жизни каждого человека».

«Уверен, впереди наши регионы ждут большие позитивные перемены. Отдельное спасибо — моим соратникам и коллегам. Я чувствовал ваше надёжное плечо, на которое всегда мог опереться. Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие. Здоровья, добра и новых успехов на благо Северного Кавказа и всей России!» — написал бывший полпред президента в СКФО.

Александр Матовников — сын сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Анатолия Матовникова. В 1986 году окончил Высшее пограничное военно-политическое краснознаменное училище КГБ при Совете министров СССР имени К.Е. Ворошилова (в настоящее время — Голицынский пограничный институт ФСБ России. — RT).

Тогда же начал службу в антитеррористическом подразделении «А» КГБ СССР. Вместе с другими бойцами подразделения направлялся в Афганистан, сопровождал президента СССР Михаила Горбачёва в поездках в США, участвовал в обеспечении безопасности премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер во время её поездки в пострадавшую от землетрясения Армению.

В 1992 году закончил обучение в Высшей школе Министерства безопасности РФ (ныне — Академия ФСБ РФ). В 1990-е участвовал в боевых действиях и спецоперациях на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в Будённовске в 1995 году. В начале 2000-х обеспечивал охрану верховного муфтия, а затем президента Чечни Ахмата Кадырова. В 2004-м принимал участие в операции по освобождению заложников в Беслане.

В 2014-м был назначен на должность заместителя командира сил специальных операций, спустя год стал руководителем ССО. Участвовал в российской военной операции против международных террористических организаций на территории Сирии и в 2017 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Летом 2018-го Матовников был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а также стал членом Совета безопасности РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Должны выполнить такие нелёгкие инновационные прорывные задачи»

Новый советник министра обороны генерал-полковник Александр Ленцов в 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. С 1979-го проходил службу в Афганистане. Спустя год назначен командиром отдельной разведывательной роты, затем командовал парашютно-десантным батальоном.

В 1989 году Ленцов окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Командовал полком и дивизией, участвовал в боснийской войне (в качестве главы российских миротворцев), а также в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии.

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В 2009-м Ленцова назначили заместителем командующего ВДВ, а с июля 2013-го — замглавкома сухопутными войсками. При этом в первые годы конфликта на юго-востоке Украины он возглавлял группу наблюдателей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Позднее участвовал в военной операции РФ в САР. В 2016-м был избран президентом Международной федерации танкового биатлона.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с RT подчеркнул, что новый советник министра обороны РФ Александр Ленцов имеет значительный опыт, как военный, так и административный.

«Хочу акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день для органов власти, для федерального и регионального уровней, пребывание в вооружённых силах является довольно позитивной частью жизни будущего руководителя как федерального, так и регионального уровня. Поставленные президентом в послании Федеральному собранию задачи формирования нового кабмина во главе с Михаилом Мишустиным характеризуют подбор кадров, которые должны выполнить такие нелёгкие инновационные прорывные задачи. Естественно, потребовались люди высокой степени организации и умения такого масштабного руководства, как Ленцов», — указал он.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на фоне обновления состава правительства и ряда министерств отметил, что к Минобороны со стороны президента России минимум претензий.

«Путин отмечал в своём послании Федеральному собранию, что как раз в области обороны страны, оборонно-промышленного комплекса и международных отношений мы добились наибольшего прогресса, успеха. В принципе предпринятыми мерами за прошедшие годы во главе с президентом, министром обороны, начальником Генштаба безопасность страны обеспечена на десятилетия вперёд. Здесь как раз можно привести пример эффективной работы этих направлений и тех людей, которые их возглавляют», — заявил собеседник RT.