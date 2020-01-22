Замглавкома сухопутных войск и советник Шойгу: какие перестановки произвёл Путин в руководстве вооружённых сил
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Владимир Путин произвёл перестановки в Минобороны и ВС России. На сайте Кремля был размещён указ «О назначении на должность в Вооружённых Силах Российской Федерации».
Согласно документу, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов освобождён от занимаемой должности и назначен советником министра обороны РФ.
Вместо него новым замглавкома станет генерал-лейтенант Александр Матовников, ранее работавший на посту полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
В своём Instagram Матовников поблагодарил жителей СКФО «за сотрудничество и поддержку», а руководителей всех субъектов региона — «за общее стремление к единым целям по улучшению уровня жизни каждого человека».
«Уверен, впереди наши регионы ждут большие позитивные перемены. Отдельное спасибо — моим соратникам и коллегам. Я чувствовал ваше надёжное плечо, на которое всегда мог опереться. Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие. Здоровья, добра и новых успехов на благо Северного Кавказа и всей России!» — написал бывший полпред президента в СКФО.
Александр Матовников — сын сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Анатолия Матовникова. В 1986 году окончил Высшее пограничное военно-политическое краснознаменное училище КГБ при Совете министров СССР имени К.Е. Ворошилова (в настоящее время — Голицынский пограничный институт ФСБ России. — RT).
Тогда же начал службу в антитеррористическом подразделении «А» КГБ СССР. Вместе с другими бойцами подразделения направлялся в Афганистан, сопровождал президента СССР Михаила Горбачёва в поездках в США, участвовал в обеспечении безопасности премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер во время её поездки в пострадавшую от землетрясения Армению.
В 1992 году закончил обучение в Высшей школе Министерства безопасности РФ (ныне — Академия ФСБ РФ). В 1990-е участвовал в боевых действиях и спецоперациях на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в Будённовске в 1995 году. В начале 2000-х обеспечивал охрану верховного муфтия, а затем президента Чечни Ахмата Кадырова. В 2004-м принимал участие в операции по освобождению заложников в Беслане.
В 2014-м был назначен на должность заместителя командира сил специальных операций, спустя год стал руководителем ССО. Участвовал в российской военной операции против международных террористических организаций на территории Сирии и в 2017 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Летом 2018-го Матовников был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а также стал членом Совета безопасности РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Должны выполнить такие нелёгкие инновационные прорывные задачи»
Новый советник министра обороны генерал-полковник Александр Ленцов в 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. С 1979-го проходил службу в Афганистане. Спустя год назначен командиром отдельной разведывательной роты, затем командовал парашютно-десантным батальоном.
В 1989 году Ленцов окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Командовал полком и дивизией, участвовал в боснийской войне (в качестве главы российских миротворцев), а также в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии.
В 2009-м Ленцова назначили заместителем командующего ВДВ, а с июля 2013-го — замглавкома сухопутными войсками. При этом в первые годы конфликта на юго-востоке Украины он возглавлял группу наблюдателей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Позднее участвовал в военной операции РФ в САР. В 2016-м был избран президентом Международной федерации танкового биатлона.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с RT подчеркнул, что новый советник министра обороны РФ Александр Ленцов имеет значительный опыт, как военный, так и административный.
«Хочу акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день для органов власти, для федерального и регионального уровней, пребывание в вооружённых силах является довольно позитивной частью жизни будущего руководителя как федерального, так и регионального уровня. Поставленные президентом в послании Федеральному собранию задачи формирования нового кабмина во главе с Михаилом Мишустиным характеризуют подбор кадров, которые должны выполнить такие нелёгкие инновационные прорывные задачи. Естественно, потребовались люди высокой степени организации и умения такого масштабного руководства, как Ленцов», — указал он.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на фоне обновления состава правительства и ряда министерств отметил, что к Минобороны со стороны президента России минимум претензий.
«Путин отмечал в своём послании Федеральному собранию, что как раз в области обороны страны, оборонно-промышленного комплекса и международных отношений мы добились наибольшего прогресса, успеха. В принципе предпринятыми мерами за прошедшие годы во главе с президентом, министром обороны, начальником Генштаба безопасность страны обеспечена на десятилетия вперёд. Здесь как раз можно привести пример эффективной работы этих направлений и тех людей, которые их возглавляют», — заявил собеседник RT.