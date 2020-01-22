«Разбрасываться такими кадрами ни к чему»: министры силового блока сохранили свои посты

В новый состав правительства вошли 12 министров из предыдущего кабмина. В частности, Минобороны, МВД и МЧС по прежнему возглавляют Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Евгений Зиничев соответственно. По мнению экспертов, все трое добились на своих постах существенных результатов и заслужили доверие Владимира Путина. Аналитики особо отметили достижения Шойгу, при котором началось масштабное перевооружение Вооружённых сил РФ.

Президент РФ Владимир Путин не стал менять состав силового блока правительства России. Свои портфели сохранили глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МЧС Евгений Зиничев и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В общей сложности из прежнего состава правительства в кабмин Михаила Мишустина перешли 12 министров.

«Это было ожидаемо»

Шойгу и Колокольцев занимают свои посты с 2012 года, Зиничев возглавляет МЧС с 2018 года. Опрошенные RT эксперты назвали ожидаемым решение оставить на своих местах министров силового блока правительства, поскольку на своих постах они достигли существенных результатов.

Аналитики отмечают, что Зиничев смог обеспечить рост зарплат сотрудников своего ведомства и организовать поставки новой спасательной техники. При Колокольцеве зафиксировано общее количество преступлений, а также наблюдается улучшение имиджа полиции в обществе, подчёркивают специалисты. Кроме того, они назвали ключевым результатом деятельности Шойгу масштабное перевооружение ВС России.

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Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с RT выразил мнение, что в действующие руководители силового блока заслужили определённое доверие президента, а потому сохранили свои посты.

«Это было ожидаемо, и было понятно, что силовой блок, а также МИД, заняты интенсивной работой, и, конечно, никто не собирался даже в каких-то самых смелых прогнозах что-то менять здесь», — сказал Мартынов.

В комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что Шойгу, Зиничев и Колокольцев — представители военно-политической элиты, от работы которой Владимир Путин, как правило, получает ожидаемый результат.

«Разбрасываться такими кадрами ни к чему. К тому же в обществе эти министры достаточно популярны, особенно Шойгу. Определённые нарекания были к Колокольцеву. Некоторые говорили, что под ним шатается кресло. Однако мы видим, что эти слухи были недостоверными. Он сохранил министерский портфель», — добавил Кошкин.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов связал сохранение должностей Шойгу, Зиничева и Колокольцева с отсутствием серьёзных претензий Путина к силовому блоку, который в целом справляется с поставленными задачами.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

РИА Новости

© Алексей Никольский

Абзалов также обратил внимание на «шаткие позиции», которые были у Колокольцева. Серьёзным испытанием для министра, как полагает эксперт, стала реформа, в ходе которой произошла интеграция в структуру МВД подразделений Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

«Однако, насколько я понимаю, президент выказал Колокольцеву доверие. Если говорить про Зиничева, то он работает совсем недавно, решая накопившиеся в ведомстве проблемы... Определённые перемены при нём начались, но на оценку их эффективности требуется время», — отметил Абзалов.

«Качественные и системные изменения»

В разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал Шойгу наиболее успешным представителем силового блока правительства РФ. Он напомнил, что в период его работы доля современного вооружения в армии достигла 68%, в следующем году этот показатель составит 70%.

На заседании расширенной коллегии Минобороны 24 декабря прошлого года Владимир Путин сообщил, что в жизни вооружённых сил «произошло много качественных и системных изменений». В пример он привёл увеличение доли новой техники в стратегических ядерных силах до 82%.

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«В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону», — подчеркнул Путин.

Также, как пояснил президент России, важные шаги были сделаны в совершенствовании систем управления, связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, в войска РФ поставляются комплексы, основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте.

Не обошёл стороной Путин и успехи российских ВС в Сирии. По словам главы государства, отечественная группировка Воздушно-космических сил и ВМФ являются «гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране».

«Общий анализ состояния вооружённых сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски», — констатировал Путин.

Алексей Мухин считает, что Шойгу проявил себя эффективным руководителем важнейшего ведомства в сфере обеспечения национальной безопасности. Помимо перевооружения, к заслугам министра обороны он отнёс победу над терроризмом в Сирии и общие успехи в укреплении вооружённых сил.

«Шойгу выполнил практически все поручения президента и превратил российскую армию в боеспособный механизм, способный адекватно реагировать на текущие и потенциальные угрозы. Это главный итог его работы», — резюмировал Мухин.