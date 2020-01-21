«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Володин оценил перестановки в российском правительстве

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал перестановки в российском правительстве.
Володин оценил перестановки в российском правительстве
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Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.

«Правительство серьёзно обновилось. Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждём от правительства», — сказал он.

Володин выразил надежду на то, что новый состав российского правительства справится с задачами, которые стоят перед Россией, гражданами страны в вопросах повышения эффективности экономики, а также в сфере борьбы с бедностью.

«Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых — именно так задачу ставит президент. Только в этом случае будут эффективно решаться задачи в социальной сфере. Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает всё возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан», — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что связывает с новым составом кабмина «серьёзные изменения именно в экономической и социальной сфере».

«Будем работать более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а значит — меньше было проблем у граждан», — добавил он.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

21 января был объявлен новый состав правительства России.

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