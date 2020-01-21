«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Политолог оценил сохранение главами Минобороны, МВД и МЧС своих постов

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Кирилл Горшенин
Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал RT решение о сохранении на постах глав Минобороны, МВД и МЧС.
Политолог оценил сохранение главами Минобороны, МВД и МЧС своих постов
  • РИА Новости

Мартынов обратил внимание на то, что структура правительства в целом не претерпела существенных изменений.

«Это было ожидаемо, и было понятно, что силовой блок, включая МИД, занят интенсивной работой, и, конечно, никто не собирался даже в каких-то самых смелых прогнозах, идеях что-то менять здесь... Надо обратить внимание на то, что и по структуре правительства, и по каким-то внутриправительственным механизмам можно говорить о преемственности организации работы правительства», — заявил Мартынов.

По словам политолога, новый кабмин должен будет реализовать задачи, поставленные перед правительством в послании президента.

«Много новых лиц, те ожидания, те запросы на обновления, на динамику реализации поставленных задач, (обществом. — RT) с одной стороны, а с другой — это ровно то правительство и будет реализовывать те задачи, которые поставлены в послании президента. Задачи амбициозные и требующие того, чтобы работа началась здесь и сейчас», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве. Свои посты также сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.

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