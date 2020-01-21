«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

У российского премьера будет девять заместителей

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому у российского премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один главный.
У российского премьера будет девять заместителей
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Указ предполагает «установить, что председатель правительства России имеет девять заместителей».

Уточняется, что среди них один первый заместитель премьера, заместитель — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и заместитель — руководитель аппарата правительства России.

15 января российское правительство ушло в отставку. Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. 

Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.

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