У российского премьера будет девять заместителей
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Указ предполагает «установить, что председатель правительства России имеет девять заместителей».
Уточняется, что среди них один первый заместитель премьера, заместитель — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и заместитель — руководитель аппарата правительства России.
15 января российское правительство ушло в отставку. Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.
Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.