Путин назначил нового министра культуры России

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Любимову на должность главы Министерства культуры России, Владимир Мединский покинет этот пост.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент Российской Федерации Путин... назначил... Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года.

Любимова до этого работала главой департамента кино Минкультуры.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве.