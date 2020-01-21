«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Путин назначил нового министра культуры России

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Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Любимову на должность главы Министерства культуры России, Владимир Мединский покинет этот пост. 
Путин назначил нового министра культуры России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент Российской Федерации Путин... назначил... Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года.

Любимова до этого работала главой департамента кино Минкультуры.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве.

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