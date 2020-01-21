Путин назначил нового министра культуры России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Президент Российской Федерации Путин... назначил... Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года.
Любимова до этого работала главой департамента кино Минкультуры.
Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве.