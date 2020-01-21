Лавров и Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится: «назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел России» и «назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны России».

Также, согласно указу, свои посты сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.

15 января российское правительство ушло в отставку. Российский лидер Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.

Позднее депутаты одобрили его кандидатуру и президент подписал указ о его назначении.