«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Лавров и Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве

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Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.
Лавров и Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится: «назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел России» и «назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны России».

Также, согласно указу, свои посты сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.

15 января российское правительство ушло в отставку. Российский лидер Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. 

Позднее депутаты одобрили его кандидатуру и президент подписал указ о его назначении.

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