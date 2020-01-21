Лавров и Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В тексте документа говорится: «назначить Лаврова Сергея Викторовича министром иностранных дел России» и «назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны России».
Также, согласно указу, свои посты сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.
15 января российское правительство ушло в отставку. Российский лидер Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.
Позднее депутаты одобрили его кандидатуру и президент подписал указ о его назначении.