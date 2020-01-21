В приоритетном порядке: комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект поправок к Конституции

Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Между тем ко второму рассмотрению планируется подготовить ряд поправок к документу. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников. Он также заявил, что Госдуме рекомендовано провести первое чтение в четверг, 23 января. 20 января Владимир Путин внёс в парламент страны проект поправок в основой закон.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправках в конституцию. Там также предложили рассмотреть документ в четверг, 23 января.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что его коллеги подготовят ко второму чтению правки, касающиеся случаев неутверждения нижней палатой парламента кандидатур вице-премьеров и федеральных министров и прекращения их полномочий.

«Мы в заключении специально написали, что требует дополнительного обсуждения ситуация, когда министры не утверждены. Что дальше делать? Это первый вопрос. И требует дополнительной проработки вопрос о возможности постановки вопроса о прекращении полномочий конкретного федерального министра либо вице-премьера», — цитирует Крашенинникова ТАСС.

Он также отметил, что второе чтение может состояться в середине февраля, поскольку на внесение поправок предложили отвести 15 дней с даты первого чтения.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, сообщил, что его комитет дал положительный отзыв на законопроект.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал темпы работы над поправками в Конституцию РФ, которые ранее предложил внести Владимир Путин. Песков отметил, что все озвучиваемые президентом инициативы рассматриваются в приоритетном порядке.

Говоря о сроках, Песков уточнил, что «каких-то чётких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет».

«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке», — цитирует Пескова РИА Новости.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что масштабные задачи, поставленные главой государства, не оставляют времени «на раскачку».

«Неслучайно президент так рано назначил своё послание. Нет времени на раскачку, слишком грандиозные задачи ставит президент, особенно в социальной и экономической областях. Для достижения поставленных целей необходимы определённые реформы, в том числе и в системе органов государственной власти, в конституционных вопросах», — пояснил сенатор.

Он добавил, что все нововведения обсуждались в правительстве, а также будут детально проработаны созданной главой государства рабочей группой.

Накануне Владимир Путин внёс проект закона о поправке к Конституции России на рассмотрение Госдумы. Документ включает в себя инициативы, озвученные президентом в ходе послания Федеральному собранию, и был подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой.

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Напомним, нововведения предполагают ограничить период пребывания одного лица на посту президента двумя сроками. Также, после принятия поправок, президент будет назначать кандидатуры главы правительства и министров после их утверждения Госдумой. Министров, которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации.

В соответствии с поправками, президент предоставляет Совфеду кандидатуры на высшие должности в Верховном суде, Конституционном суде и Генпрокуратуре. Кроме того, лидеру страны будет представлена возможность формировать Госсовет, который станет определять основные направления внутренней и внешней политики.

Ещё одна поправка предполагает предоставление Конституционному суду возможности по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов до того, как их подпишет президент. Наконец, поправки запрещают лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны, иметь иностранное гражданство либо вид на жительство в другой стране. К кандидатам на должность президента будет также установлено требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет.

Что касается социальной сферы, в документе предлагается установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума, а также закрепляется гарантия обязательной индексации пенсий.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Также Путиным было предложено усилить роль Конституции и её приоритет над международными правовыми нормами.

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова пояснила, что данная поправка будет касаться только тех решений международных органов, которые общество считает несправедливыми. Она отметила, что в той формулировке, которая представлена в проекте поправок в Конституцию, нет изменения в примате права.

«Расставлены несколько иначе акценты, нежели в сегодняшней ч. 4 ст. 15 Конституции, где сказано, что международные договоры РФ имеют более высокую силу, чем законы в случае их противоречия, имеются в виду те соглашения и конвенции, которые ратифицированы Россией и прошли процедуры законодательного закрепления», — цитирует омбудсмена Интерфакс.

Сам российский лидер ранее пояснил, что смысл поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства и укрепить роль гражданского общества, политических партий и регионов в выработке важнейших решений.