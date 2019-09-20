Путин остался доволен учениями «Центр-2019»

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Президент России Владимир Путин положительно оценил стратегические командно-штабные учения «Центр-2019».
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны Юнусбека Евкурова.

«Учения прошли планово, все цели учений достигнуты... Верховный (главнокомандующий) доволен», — сказал он.

Ранее Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, чтобы наблюдать за учениями «Центр-2019». Отмечается, что 20 сентября на полигоне стартовал основной этап манёвров.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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