Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны Юнусбека Евкурова.
«Учения прошли планово, все цели учений достигнуты... Верховный (главнокомандующий) доволен», — сказал он.
Ранее Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, чтобы наблюдать за учениями «Центр-2019». Отмечается, что 20 сентября на полигоне стартовал основной этап манёвров.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».